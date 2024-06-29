https://sputnik-georgia.ru/20240629/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-may-288696562.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за май

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за май

Sputnik Грузия

В мае 2024 года тенденции к снижению не наблюдалось ни в одном секторе 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T09:01+0400

2024-06-29T09:01+0400

2024-06-29T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-мае 2024 года составил 9,3%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в мае 2024 года внесли сферы информации и коммуникации, профессиональной и научно-технической деятельности, финансовой и страховой деятельности, строительства, а также транспорта и складирования и обрабатывающая промышленность. Тенденции к снижению не наблюдалось ни в одном секторе.Что выросло и на сколькоПо данным за январь-май 2024 года, экспорт сократился на 9,2%, а импорт вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 6,3 тысячи новых предприятий, на 5,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе информации и коммуникации обусловлен увеличением объемов услуг по компьютерному программированию, а также консалтинговой и сопутствующей деятельности. Что касается профессиональной и научно-технической деятельности, то рост был связан с увеличением объемов различных видов консультационной деятельности по вопросам бизнеса и управления. В секторе финансовой и страховой деятельности рост связан с ростом процентных доходов коммерческих банков. Также Тодрадзе отметил, что импорт строительных материалов вырос на 14%. В сфере транспорта и складирования рост в основном был связан с работой воздушного транспорта. Хотя также в направлении сухопутного транспорта наблюдались определенные тенденции роста – вырос объем соответствующих услуг в данном секторе. Кроме того, одним из главных звеньев роста ВВП стала обрабатывающая промышленность, которая выросла в основном за счет металлургической промышленности. Выросли показатели производства чугуна, стали и ферросплавов. В мае в 12 раз вырос экспорт ферросиликомарганца, в основном в Турцию, Алжир и Египет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"