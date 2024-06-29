https://sputnik-georgia.ru/20240629/eto-epokha-udivitelnoy-skazochnoy-mudrosti-tsiskaridze-o-rezo-gabriadze-288703473.html

"Это эпоха удивительной, сказочной мудрости": Цискаридзе о Резо Габриадзе

"Это эпоха удивительной, сказочной мудрости": Цискаридзе о Резо Габриадзе

Sputnik Грузия

Сегодня 88-летие со дня рождения Резо Габриадзе. О великом грузинском режиссере, сценаристе и художнике вспоминает его соотечественник, знаменитый артист... 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T21:01+0400

2024-06-29T21:01+0400

2024-06-29T21:01+0400

николай цискаридзе

резо габриадзе

культура

грузия

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Габриадзе – это эпоха удивительной, сказочной мудрости, которую он нам дарил. Я с самого детства ходил в его театр и посещал его спектакли каждый раз, когда он приезжал в Россию. Последний бум в России произвел мультфильм, который сделал его сын по отцовским произведениям – по рисункам и рассказам Резо Габриадзе. Это бесподобно интересно, философски. Это что-то присущее тому старому грузинскому кино, когда есть комедия, но с налетом грусти, вечного рассуждения о смысле бытия, о добре и зле. И, конечно, когда такие художники, которые создали такое количество уникальных и добрейших произведений, уходят, это большая трагедия и потеря, для общества прежде всего. Конечно, для родных – это огромная боль, но для общества – это всегда очень значимо и ощутимо."Мимино" – один из великих шедевров Габриадзе. Эту картину невозможно не любить. Сейчас принято ругать Советский Союз, а в "Мимино" Данелия и Габриадзе собрали все самое лучшее, что было в Советском Союзе. Это, прежде всего, вот это единение.Помните, там есть одна трагичная сцена, когда Мизандари звонит в Телави, а случайно попадает в Тель-Авив. И когда мужской голос соотечественника в трубке просит его спеть и поговорить с ним на грузинском. Это все очень трогательно и одновременно показывает, что людям не надо разъединяться. Наоборот, надо объединяться, помогать друг другу.Я встречался с Резо Габриадзе лично, но уже будучи взрослым, когда он приезжал в Москву и меня ему представляли. И поскольку он был человеком-легендой, на него всегда было интересно посмотреть.Не может человек злой делать такие добрые вещи. Сцена всегда показывает истинную суть человека, и в кино – в кадре лгать тоже нельзя. Ведь искусство отображает внутренний мир. А сегодня огромное количество бездарностей, которые стараются прорваться на сцену, на театральный Олимп, у них это не получается, потому что ничего нет внутри. От этого они злятся, делают гадости, от этого они все время пытаются кого-то погубить.А те люди, которые изнутри источают искусство, их сразу видно, они никогда не бывают злыми и непорядочными. Они могут быть резкими, закрытыми, с каким-то своим внутренним надломом или комплексом. Но они никогда не будут подонками.И такой великий мастер, как Резо Габриадзе, создал столько света, потому что источал его изнутри.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2024

Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

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Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

николай цискаридзе, резо габриадзе, культура, грузия