https://sputnik-georgia.ru/20240629/v-tbilisi-zaderzhali-administratora-otelya-za-sliv-lichnoy-informatsii-o-postoyaltsakh-288701469.html

В Тбилиси задержали администратора отеля за слив личной информации о постояльцах

В Тбилиси задержали администратора отеля за слив личной информации о постояльцах

Sputnik Грузия

Теперь злоумышленнице грозит от 4 до 7 лет тюрьмы 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T13:09+0400

2024-06-29T13:09+0400

2024-06-29T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Специальная следственная служба задержала 30-летнюю женщину-администратора гостиницы в престижном районе Тбилиси за посягательство на информацию о личной жизни двух гостей отеля, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что обвиняемая работала администратором в одной из гостиниц, расположенных на улице Барнова в Ваке, и в силу своего положения имела доступ к личной информации постояльцев.С целью отомстить обвиняемая решила раскрыть информацию о постояльцах. Для этого она создала в соцсети фейк-страницу и через нее отправила родным потерпевшей сообщение, в котором рассказала, что у той были интимные отношения с женатым мужчиной. Кроме того, информацию с фотографией брони отеля администратор отправила и бывшему возлюбленному потерпевшей. Теперь в случае подтверждения вины в посягательстве на информацию, отражающую личную жизнь или персональные данные, злоумышленнице грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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