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В Тбилиси задержали администратора отеля за слив личной информации о постояльцах
В Тбилиси задержали администратора отеля за слив личной информации о постояльцах
Sputnik Грузия
Теперь злоумышленнице грозит от 4 до 7 лет тюрьмы 29.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-29T13:09+0400
2024-06-29T13:09+0400
2024-06-29T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Специальная следственная служба задержала 30-летнюю женщину-администратора гостиницы в престижном районе Тбилиси за посягательство на информацию о личной жизни двух гостей отеля, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что обвиняемая работала администратором в одной из гостиниц, расположенных на улице Барнова в Ваке, и в силу своего положения имела доступ к личной информации постояльцев.С целью отомстить обвиняемая решила раскрыть информацию о постояльцах. Для этого она создала в соцсети фейк-страницу и через нее отправила родным потерпевшей сообщение, в котором рассказала, что у той были интимные отношения с женатым мужчиной. Кроме того, информацию с фотографией брони отеля администратор отправила и бывшему возлюбленному потерпевшей. Теперь в случае подтверждения вины в посягательстве на информацию, отражающую личную жизнь или персональные данные, злоумышленнице грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, тбилиси, грузия
В Тбилиси задержали администратора отеля за слив личной информации о постояльцах
13:09 29.06.2024 (обновлено: 13:27 29.06.2024)
Теперь злоумышленнице грозит от 4 до 7 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Специальная следственная служба задержала 30-летнюю женщину-администратора гостиницы в престижном районе Тбилиси за посягательство на информацию о личной жизни двух гостей отеля, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что обвиняемая работала администратором в одной из гостиниц, расположенных на улице Барнова в Ваке, и в силу своего положения имела доступ к личной информации постояльцев.
Так, по данным следствия, 25 мая 2024 года через гостиничную программу бронирования номеров администратору стало известно, что в отеле ночевали потерпевшие — мужчина и женщина. В мужчине обвиняемая узнала супруга своей знакомой.
С целью отомстить обвиняемая решила раскрыть информацию о постояльцах. Для этого она создала в соцсети фейк-страницу и через нее отправила родным потерпевшей сообщение, в котором рассказала, что у той были интимные отношения с женатым мужчиной.
Кроме того, информацию с фотографией брони отеля администратор отправила и бывшему возлюбленному потерпевшей.
Теперь в случае подтверждения вины в посягательстве на информацию, отражающую личную жизнь или персональные данные, злоумышленнице грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.