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Собака-болельщик и заклинание червей: самые смешные фото недели
Собака-болельщик и заклинание червей: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 30.06.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Собака-болельщик и заклинание червей: самые смешные фото недели

15:59 30.06.2024 (обновлено: 16:26 30.06.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Nic Coury

Юные фанаты приветствуют пса по кличке Рим, когда он идет по красной дорожке на конкурсе "Самая уродливая собака в мире", США.

Юные фанаты приветствуют пса по кличке Рим, когда он идет по красной дорожке на конкурсе &quot;Самая уродливая собака в мире&quot;, США. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Nic Coury

Юные фанаты приветствуют пса по кличке Рим, когда он идет по красной дорожке на конкурсе "Самая уродливая собака в мире", США.

© AFP 2024 / Alain Jocard

Модель представляет творение Шарля де Вильморена во время показа Haute-Couture Fall/Winter 2024 в Париже.

Модель представляет творение Шарля де Вильморена во время показа Haute-Couture Fall/Winter 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Alain Jocard

Модель представляет творение Шарля де Вильморена во время показа Haute-Couture Fall/Winter 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Filippo Monteforte

Папа Римский Франциск примеряет шляпу в Ватикане.

Папа Римский Франциск примеряет шляпу в Ватикане. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Filippo Monteforte

Папа Римский Франциск примеряет шляпу в Ватикане.

© AFP 2024 / Oliver Bunic

Британец Робби Ли выступает в финале соревнований по прыжкам в воду в Белграде.

Британец Робби Ли выступает в финале соревнований по прыжкам в воду в Белграде. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Oliver Bunic

Британец Робби Ли выступает в финале соревнований по прыжкам в воду в Белграде.

© AFP 2024 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модели представляют творения из коллекции мужской одежды Dior Весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже

Модели представляют творения из коллекции мужской одежды Dior Весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модели представляют творения из коллекции мужской одежды Dior Весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкГастрономический "Сытный фестиваль" на территории сыроварни Олега Сироты.
Гастрономический Сытный фестиваль на территории сыроварни Олега Сироты, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Гастрономический "Сытный фестиваль" на территории сыроварни Олега Сироты.
© AP Photo / Marco Ugarte

Антикварный Volkswagen Beetle проезжает по улицам Мехико.

Антикварный Volkswagen Beetle проезжает по улицам Мехико. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Marco Ugarte

Антикварный Volkswagen Beetle проезжает по улицам Мехико.

© AP Photo / Wilfredo Lee

Пес Броуди и его владелец Клифф Браш-младший посещают 7 игру финала хоккейного кубка Стэнли НХЛ в США.

Пес Броуди и его владелец Клифф Браш-младший посещают 7 игру финала хоккейного кубка Стэнли НХЛ в США. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Wilfredo Lee

Пес Броуди и его владелец Клифф Браш-младший посещают 7 игру финала хоккейного кубка Стэнли НХЛ в США.

© AFP 2024 / Narinder Nanu

Пассажир на заднем сиденье везет болельщика на велосипеде в Индии.

Пассажир на заднем сиденье везет болельщика на велосипеде в Индии. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Narinder Nanu

Пассажир на заднем сиденье везет болельщика на велосипеде в Индии.

© AFP 2024 / Oli Scarff

Крис Уайт в костюме червяка и Эндрю Фелтхэм в костюме вороны соревнуются на ежегодном чемпионате мира по заклинанию червей в Великобритании.

Крис Уайт в костюме червяка и Эндрю Фелтхэм в костюме вороны соревнуются на ежегодном чемпионате мира по заклинанию червей в Великобритании. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Oli Scarff

Крис Уайт в костюме червяка и Эндрю Фелтхэм в костюме вороны соревнуются на ежегодном чемпионате мира по заклинанию червей в Великобритании.

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