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Собака-болельщик и заклинание червей: самые смешные фото недели
Собака-болельщик и заклинание червей: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T15:59+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Собака-болельщик и заклинание червей: самые смешные фото недели
15:59 30.06.2024 (обновлено: 16:26 30.06.2024)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Nic Coury
Юные фанаты приветствуют пса по кличке Рим, когда он идет по красной дорожке на конкурсе "Самая уродливая собака в мире", США.
Юные фанаты приветствуют пса по кличке Рим, когда он идет по красной дорожке на конкурсе "Самая уродливая собака в мире", США.
© AFP 2024 / Alain Jocard
Модель представляет творение Шарля де Вильморена во время показа Haute-Couture Fall/Winter 2024 в Париже.
Модель представляет творение Шарля де Вильморена во время показа Haute-Couture Fall/Winter 2024 в Париже.
© AFP 2024 / Filippo Monteforte
Папа Римский Франциск примеряет шляпу в Ватикане.
Папа Римский Франциск примеряет шляпу в Ватикане.
© AFP 2024 / Oliver Bunic
Британец Робби Ли выступает в финале соревнований по прыжкам в воду в Белграде.
Британец Робби Ли выступает в финале соревнований по прыжкам в воду в Белграде.
© AFP 2024 / Geoffroy Van Der Hasselt
Модели представляют творения из коллекции мужской одежды Dior Весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже
Модели представляют творения из коллекции мужской одежды Dior Весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкГастрономический "Сытный фестиваль" на территории сыроварни Олега Сироты.
Гастрономический "Сытный фестиваль" на территории сыроварни Олега Сироты.
© AP Photo / Marco Ugarte
Антикварный Volkswagen Beetle проезжает по улицам Мехико.
Антикварный Volkswagen Beetle проезжает по улицам Мехико.
© AP Photo / Wilfredo Lee
Пес Броуди и его владелец Клифф Браш-младший посещают 7 игру финала хоккейного кубка Стэнли НХЛ в США.
Пес Броуди и его владелец Клифф Браш-младший посещают 7 игру финала хоккейного кубка Стэнли НХЛ в США.
© AFP 2024 / Narinder Nanu
Пассажир на заднем сиденье везет болельщика на велосипеде в Индии.
Пассажир на заднем сиденье везет болельщика на велосипеде в Индии.
© AFP 2024 / Oli Scarff
Крис Уайт в костюме червяка и Эндрю Фелтхэм в костюме вороны соревнуются на ежегодном чемпионате мира по заклинанию червей в Великобритании.
Крис Уайт в костюме червяка и Эндрю Фелтхэм в костюме вороны соревнуются на ежегодном чемпионате мира по заклинанию червей в Великобритании.