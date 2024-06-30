https://sputnik-georgia.ru/20240630/288719632.html
СВО: добрая воля России и ФАБ-3000 меняют европейскую историю
СВО: добрая воля России и ФАБ-3000 меняют европейскую историю
Sputnik Грузия
Растущее могущество российской ударной авиации ускоряет решение задач СВО на украинском театре военных действий, загоняет НАТО в тупик и меняет течение... 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T22:15+0400
2024-06-30T22:15+0400
2024-06-30T22:30+0400
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В зоне спецоперации летчики ВКС России ежедневно уничтожают командные и опорные пункты, арсеналы противника авиабомбами крупного калибра (от 500 кг), оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Крылья и система навигации обеспечивают значительную дальность планирования от точки сброса (более 70 км) и высокую точность поражения (недорогой аналог крылатой ракеты).Разрешение Белого дома (20 июня) наносить удары ВСУ американским оружием в глубину территории РФ неслучайно совпало с началом активного боевого применения на фронте российских авиабомб калибра 3 000 кг – самых могущественных на сегодня планирующих неядерных средств поражения. Массовое производство ФАБ-3000 началось еще в феврале. Очевидно, пришло время ускоренной демилитаризации ВСУ и НАТО.Противник в полной мере ощутил прилеты тяжелых российских "валькирий". Натовские средства ПВО и РЭБ против них практически бессильны. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские солдаты в Харьковской области чрезвычайно напуганы применением авиабомб ФАБ-3000. Ранее военный обозреватель Национального радио КНР Шао Юнлин назвал авиабомбу ФАБ-3000 с УМПК оружием "судного дня" в российской военной операции на Украине. Действительно, украинская армия ежесуточно теряет до 2 000 военнослужащих, и судным можно считать каждый летний день.Пока журналисты и блогеры дискутируют о целесообразности и эффективности применения многотонных авиационных средств поражения, специалисты ОПК размышляют, как лучше "приделать крылья" калибрам 5 000 кг и 9 000 кг. Российской армии необходим широкий спектр авиационных боеприпасов с УМПК, которые "весомо, грубо, зримо" уничтожают боевой потенциал ВСУ и НАТО, наравне с высокоточными "Кинжалами" и "Калибрами".Умная и сверхзвуковая "кувалда"Авиабомбы ФАБ-3000 входят в арсенал дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС. Особенности украинского ТВД привели к интеграции управляемых авиабомб калибра 3000 кг с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и, возможно, Су-24М. Боевая нагрузка этих самолетов – до 8000 кг.ФАБ-3000 имеет длину 3,32 метра, диаметр – 0,82 метра. Общая масса авиабомбы составляет 3 067 кг. Металлический корпус (1 600 кг) имеет несколько конических выступов и хвостовой стабилизатор с восемью плоскостями и двумя кольцами – для устойчивости в полете. Могущественная ФАБ-3000 с УМПК применяется на высотах до 16 км, на скоростях до 1 200 км/ч (авиабомбы – умные и сверхзвуковые). Заметим, что заряду взрывчатого вещества массой 1 400 кг абсолютная точность не требуется. Удары ФАБ-3000 – крайне разрушительны, выводят из строя живую силу в радиусе до 200 метров. Разлет осколков – до 260 метров. Кроме ранений и контузий, важно учитывать психологические травмы противника. Воронки от трехтонных бомб напоминают кратеры вулканов, и неслучайно украинские специалисты сравнивают российские ФАБ-3000 с тактическим ядерным оружием. Эти авиабомбы эффективно и массово разрушают укрепрайоны ВСУ и планы западных кураторов киевского режима. Западу все сложнее отрицать растущее доминирование ВС России на украинском ТВД.Специалисты российского ОПК кратно нарастили дальность поражения и объемы производства крупнокалиберных управляемых авиабомб. Это позволяет летчикам ВКС России ежедневно и эффективно применять более 100 могущественных авиабомб с УМПК. По данным Министерства обороны Украины, количество российских бомбовых ударов возросло в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Бандеровцы отступают, процесс необратим. Никакое "чудо-оружие" НАТО, включая истребители F-16, не изменит баланс сил в зоне СВО и американскую "традицию" проигрывать все войны после 1945 года – таковых более пятидесяти.Между тем известные американские военные аналитики Роберт Кларк и Джейсон Бердсли в статье для The National Interest констатировали чрезмерно высокую вовлеченность Пентагона в украинский конфликт и крайнюю степень опасности для США решений президента Джо Байдена: "Исторический прецедент американской миссии во Вьетнаме, начинавшейся как раз с военных инструкторов, грозит, что администрация Байдена, словно лунатик, машинально перейдет к другому сценарию, и постепенное расширение заданий приведет к полномасштабной войне". При этом аналитики ориентируются на собственный опыт участия в аналогичных операциях Пентагона. Подобные оценки способны ускорить получение своих крыльев (УМПК) российскими ФАБ-5000 и ФАБ-9000 – для горячей (возможно, термобарической) встречи на украинском ТВД американских и других незваных гостей из НАТО.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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аналитика, россия, колумнисты, украина, китай, сша, джо байден, нато, вкс, пентагон, обострение ситуации вокруг украины
аналитика, россия, колумнисты, украина, китай, сша, джо байден, нато, вкс, пентагон, обострение ситуации вокруг украины
СВО: добрая воля России и ФАБ-3000 меняют европейскую историю
22:15 30.06.2024 (обновлено: 22:30 30.06.2024)
Растущее могущество российской ударной авиации ускоряет решение задач СВО на украинском театре военных действий, загоняет НАТО в тупик и меняет течение европейской истории, которая в XXI веке развивалась по американским правилам
В зоне спецоперации летчики ВКС России ежедневно уничтожают командные и опорные пункты, арсеналы противника авиабомбами крупного калибра (от 500 кг), оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Крылья и система навигации обеспечивают значительную дальность планирования от точки сброса (более 70 км) и высокую точность поражения (недорогой аналог крылатой ракеты).
Разрешение Белого дома (20 июня) наносить удары ВСУ американским оружием в глубину территории РФ неслучайно совпало с началом активного боевого применения на фронте российских авиабомб калибра 3 000 кг – самых могущественных на сегодня планирующих неядерных средств поражения. Массовое производство ФАБ-3000 началось еще в феврале. Очевидно, пришло время ускоренной демилитаризации ВСУ и НАТО.
Противник в полной мере ощутил прилеты тяжелых российских "валькирий". Натовские средства ПВО и РЭБ против них практически бессильны. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские солдаты в Харьковской области чрезвычайно напуганы применением авиабомб ФАБ-3000. Ранее военный обозреватель Национального радио КНР Шао Юнлин назвал авиабомбу ФАБ-3000 с УМПК оружием "судного дня" в российской военной операции на Украине. Действительно, украинская армия ежесуточно теряет до 2 000 военнослужащих, и судным можно считать каждый летний день.
Пока журналисты и блогеры дискутируют о целесообразности и эффективности применения многотонных авиационных средств поражения, специалисты ОПК размышляют, как лучше "приделать крылья" калибрам 5 000 кг и 9 000 кг. Российской армии необходим широкий спектр авиационных боеприпасов с УМПК, которые "весомо, грубо, зримо" уничтожают боевой потенциал ВСУ и НАТО, наравне с высокоточными "Кинжалами" и "Калибрами".
Умная и сверхзвуковая "кувалда"
Авиабомбы ФАБ-3000 входят в арсенал дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС. Особенности украинского ТВД привели к интеграции управляемых авиабомб калибра 3000 кг с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и, возможно, Су-24М. Боевая нагрузка этих самолетов – до 8000 кг.
ФАБ-3000 имеет длину 3,32 метра, диаметр – 0,82 метра. Общая масса авиабомбы составляет 3 067 кг. Металлический корпус (1 600 кг) имеет несколько конических выступов и хвостовой стабилизатор с восемью плоскостями и двумя кольцами – для устойчивости в полете. Могущественная ФАБ-3000 с УМПК применяется на высотах до 16 км, на скоростях до 1 200 км/ч (авиабомбы – умные и сверхзвуковые). Заметим, что заряду взрывчатого вещества массой 1 400 кг абсолютная точность не требуется. Удары ФАБ-3000 – крайне разрушительны, выводят из строя живую силу в радиусе до 200 метров. Разлет осколков – до 260 метров. Кроме ранений и контузий, важно учитывать психологические травмы противника. Воронки от трехтонных бомб напоминают кратеры вулканов, и неслучайно украинские специалисты сравнивают российские ФАБ-3000 с тактическим ядерным оружием. Эти авиабомбы эффективно и массово разрушают укрепрайоны ВСУ и планы западных кураторов киевского режима. Западу все сложнее отрицать растущее доминирование ВС России на украинском ТВД.
Специалисты российского ОПК кратно нарастили дальность поражения и объемы производства крупнокалиберных управляемых авиабомб. Это позволяет летчикам ВКС России ежедневно и эффективно применять более 100 могущественных авиабомб с УМПК. По данным Министерства обороны Украины, количество российских бомбовых ударов возросло в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Бандеровцы отступают, процесс необратим. Никакое "чудо-оружие" НАТО, включая истребители F-16, не изменит баланс сил в зоне СВО и американскую "традицию" проигрывать все войны после 1945 года – таковых более пятидесяти.
Между тем известные американские военные аналитики Роберт Кларк и Джейсон Бердсли в статье для The National Interest констатировали чрезмерно высокую вовлеченность Пентагона в украинский конфликт и крайнюю степень опасности для США решений президента Джо Байдена: "Исторический прецедент американской миссии во Вьетнаме, начинавшейся как раз с военных инструкторов, грозит, что администрация Байдена, словно лунатик, машинально перейдет к другому сценарию, и постепенное расширение заданий приведет к полномасштабной войне". При этом аналитики ориентируются на собственный опыт участия в аналогичных операциях Пентагона. Подобные оценки способны ускорить получение своих крыльев (УМПК) российскими ФАБ-5000 и ФАБ-9000 – для горячей (возможно, термобарической) встречи на украинском ТВД американских и других незваных гостей из НАТО.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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