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ДТП на перевале Рикоти в Грузии – не обошлось без жертв
ДТП на перевале Рикоти в Грузии – не обошлось без жертв
Sputnik Грузия
Легковой автомобиль столкнулся с трейлером, пассажир автомобиля скончался на месте до приезда медиков 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T11:24+0400
2024-06-30T11:24+0400
2024-06-30T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Один человек погиб и еще двое серьезно пострадали в результате ДТП на перевале Рикоти в ночь с субботы на воскресенье, сообщила телекомпания "Рустави 2". По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с трейлером. Пассажир автомобиля скончался на месте до приезда медиков, пострадавших доставили в клиники. МВД ведет расследование по выяснению причин ДТП. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, дтп
происшествия, грузия, новости, дтп
ДТП на перевале Рикоти в Грузии – не обошлось без жертв
Легковой автомобиль столкнулся с трейлером, пассажир автомобиля скончался на месте до приезда медиков
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Один человек погиб и еще двое серьезно пострадали в результате ДТП на перевале Рикоти в ночь с субботы на воскресенье, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с трейлером. Пассажир автомобиля скончался на месте до приезда медиков, пострадавших доставили в клиники.
МВД ведет расследование по выяснению причин ДТП.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.