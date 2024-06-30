https://sputnik-georgia.ru/20240630/dtp-na-perevale-rikoti-v-gruzii--ne-oboshlos-bez-zhertv-288714641.html

ДТП на перевале Рикоти в Грузии – не обошлось без жертв

ДТП на перевале Рикоти в Грузии – не обошлось без жертв

Sputnik Грузия

Легковой автомобиль столкнулся с трейлером, пассажир автомобиля скончался на месте до приезда медиков 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T11:24+0400

2024-06-30T11:24+0400

2024-06-30T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Один человек погиб и еще двое серьезно пострадали в результате ДТП на перевале Рикоти в ночь с субботы на воскресенье, сообщила телекомпания "Рустави 2". По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с трейлером. Пассажир автомобиля скончался на месте до приезда медиков, пострадавших доставили в клиники. МВД ведет расследование по выяснению причин ДТП. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, дтп