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Илия II благословил абитуриентов перед началом ЕНЭ
Илия II благословил абитуриентов перед началом ЕНЭ
Sputnik Грузия
Было бы хорошо, если молодежь также уделяла должное внимание профессиональному образованию, сказал Патриарх 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T22:45+0400
2024-06-30T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II благословил абитуриентов, которые на днях готовятся к сдаче вступительных экзаменов, сообщили в пресс-службе Патриархии.Единые национальные экзамены в Грузии в этом году стартуют 3 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе. Как отметил Католикос-Патриарх, было бы хорошо, если молодежь также уделяла должное внимание профессиональному образованию, так как обучение в колледжах и овладение профессией очень важно. Завершатся ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. Более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов. Правила проведения ЕНЭ Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, образование в грузии, национальный центр экзаменов и оценок грузии
общество, грузия, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, образование в грузии, национальный центр экзаменов и оценок грузии
Илия II благословил абитуриентов перед началом ЕНЭ
22:45 30.06.2024 (обновлено: 23:02 30.06.2024)
Было бы хорошо, если молодежь также уделяла должное внимание профессиональному образованию, сказал Патриарх
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II благословил абитуриентов, которые на днях готовятся к сдаче вступительных экзаменов, сообщили в пресс-службе Патриархии.
Единые национальные экзамены в Грузии в этом году стартуют 3 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе.
"Начинается период вступительных экзаменов в вузы. Благославляю и желаю успехов всем, кто готовится получить знания и продолжить обучение. Да благословит вас Господь разумом и духовной силой", – говорится в послании Католикос-Патриарх Илия II.
Как отметил Католикос-Патриарх, было бы хорошо, если молодежь также уделяла должное внимание профессиональному образованию, так как обучение в колледжах и овладение профессией очень важно.
"Да пребудет с вами Бог и ваш ангел-хранитель", – говорится в послании Католикоса-Патриарха.
Завершатся ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. Более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.