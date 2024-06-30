https://sputnik-georgia.ru/20240630/samyy-vygodnyy-proekt-frolov-o-tom-kak-iran-otkroet-dlya-rossii-indiyskiy-rynok-gaza-288710092.html
Самый выгодный проект: Фролов о том, как Иран откроет для России индийский рынок газа
Самый выгодный проект: Фролов о том, как Иран откроет для России индийский рынок газа
Sputnik Грузия
Чем ценен опыт Ирана по обходу западных санкций в сфере энергетики? Зачем Тегеран планирует начать закупки российского газа? 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T09:46+0400
2024-06-30T09:46+0400
2024-06-30T09:46+0400
мультимедиа
видео
экономика
в мире
россия
иран
тегеран
индия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1e/288709924_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aafeb868555f0a36254c43c2938bbef2.jpg
Как Россия сможет практически без вложений начать поставки трубопроводного газа в Иран? Как Россия сможет открыть для себя индийский газовый рынок и когда Индия станет более ценным рынком, чем Европа? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
иран
тегеран
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1e/288709924_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c470dfdc838c37deded5a3c8699dfee7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, в мире, россия, иран, тегеран, индия, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, россия, иран, тегеран, индия, видео
Самый выгодный проект: Фролов о том, как Иран откроет для России индийский рынок газа
Чем ценен опыт Ирана по обходу западных санкций в сфере энергетики? Зачем Тегеран планирует начать закупки российского газа?
Как Россия сможет практически без вложений начать поставки трубопроводного газа в Иран? Как Россия сможет открыть для себя индийский газовый рынок и когда Индия станет более ценным рынком, чем Европа?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.