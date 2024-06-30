https://sputnik-georgia.ru/20240630/samyy-vygodnyy-proekt-frolov-o-tom-kak-iran-otkroet-dlya-rossii-indiyskiy-rynok-gaza-288710092.html

Самый выгодный проект: Фролов о том, как Иран откроет для России индийский рынок газа

Самый выгодный проект: Фролов о том, как Иран откроет для России индийский рынок газа

Sputnik Грузия

Чем ценен опыт Ирана по обходу западных санкций в сфере энергетики? Зачем Тегеран планирует начать закупки российского газа? 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T09:46+0400

2024-06-30T09:46+0400

2024-06-30T09:46+0400

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Как Россия сможет практически без вложений начать поставки трубопроводного газа в Иран? Как Россия сможет открыть для себя индийский газовый рынок и когда Индия станет более ценным рынком, чем Европа? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, экономика, в мире, россия, иран, тегеран, индия, видео