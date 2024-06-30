Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920
Грузия на Евро-2024
https://sputnik-georgia.ru/20240630/sbornaya-gruzii-podtverzhdaet-chto-novyy-format-evro-24--pravilnoe-reshenie--nagelsman-288704105.html
"Сборная Грузии подтверждает, что новый формат Евро-24 – правильное решение" – Нагельсман
"Сборная Грузии подтверждает, что новый формат Евро-24 – правильное решение" – Нагельсман
Sputnik Грузия
Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T12:15+0400
2024-06-30T12:15+0400
грузия на евро-2024
чемпионат европы
спорт
грузия
новости
германия
европа
португалия
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1d/288703913_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_66956db16cbc576729c557c11a8fdc45.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман утверждает, что текущий формат чемпионата Европы с участием 24 команд является наиболее оптимальным и в качестве примера привел сборную Грузии.Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.Чемпионат Европы – турнир особенный и сам по себе интересен для всех, отметил Юлиан Нагельсман. "И сборная Грузии подтверждает, что новый формат чемпионата Европы – правильное решение", – цитирует Нагельсмана Bayern&amp;Germany.Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году.Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится сегодня, в 23:00 по тбилисскому времени.Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) – главный тренер национальной сборной Германии с 22 сентября 2023 года. Ранее тренировал немецкие клубы "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" и "Баварию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
германия
европа
португалия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1d/288703913_84:0:893:607_1920x0_80_0_0_22a9a3196f3be7ae89e6a0643bd4eb62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чемпионат европы, спорт, грузия, новости, германия, европа, португалия, футбол
чемпионат европы, спорт, грузия, новости, германия, европа, португалия, футбол

"Сборная Грузии подтверждает, что новый формат Евро-24 – правильное решение" – Нагельсман

12:15 30.06.2024
© Courtesy of Julian NagelsmannГлавный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2024
© Courtesy of Julian Nagelsmann
Подписаться
Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман утверждает, что текущий формат чемпионата Европы с участием 24 команд является наиболее оптимальным и в качестве примера привел сборную Грузии.
Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.

"Для маленьких стран важно участвовать в таком большом турнире. Это всегда интересно. Одним из примеров является сборная Грузии. Эта команда выглядит все лучше и лучше после каждой игры, и это невероятно", – сказал он.

Чемпионат Европы – турнир особенный и сам по себе интересен для всех, отметил Юлиан Нагельсман. "И сборная Грузии подтверждает, что новый формат чемпионата Европы – правильное решение", – цитирует Нагельсмана Bayern&Germany.
Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится сегодня, в 23:00 по тбилисскому времени.
© SputnikГрузия на Евро 2024, рекорды группового этапа
Грузия на Евро 2024, рекорды группового этапа - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2024
Грузия на Евро 2024, рекорды группового этапа
© Sputnik
Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) – главный тренер национальной сборной Германии с 22 сентября 2023 года. Ранее тренировал немецкие клубы "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" и "Баварию".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0