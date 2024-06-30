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"Сборная Грузии подтверждает, что новый формат Евро-24 – правильное решение" – Нагельсман
"Сборная Грузии подтверждает, что новый формат Евро-24 – правильное решение" – Нагельсман
Sputnik Грузия
Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман утверждает, что текущий формат чемпионата Европы с участием 24 команд является наиболее оптимальным и в качестве примера привел сборную Грузии.Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.Чемпионат Европы – турнир особенный и сам по себе интересен для всех, отметил Юлиан Нагельсман. "И сборная Грузии подтверждает, что новый формат чемпионата Европы – правильное решение", – цитирует Нагельсмана Bayern&Germany.Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году.Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится сегодня, в 23:00 по тбилисскому времени.Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) – главный тренер национальной сборной Германии с 22 сентября 2023 года. Ранее тренировал немецкие клубы "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" и "Баварию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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чемпионат европы, спорт, грузия, новости, германия, европа, португалия, футбол
чемпионат европы, спорт, грузия, новости, германия, европа, португалия, футбол
"Сборная Грузии подтверждает, что новый формат Евро-24 – правильное решение" – Нагельсман
Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман утверждает, что текущий формат чемпионата Европы с участием 24 команд является наиболее оптимальным и в качестве примера привел сборную Грузии.
Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.
"Для маленьких стран важно участвовать в таком большом турнире. Это всегда интересно. Одним из примеров является сборная Грузии. Эта команда выглядит все лучше и лучше после каждой игры, и это невероятно", – сказал он.
Чемпионат Европы – турнир особенный и сам по себе интересен для всех, отметил Юлиан Нагельсман. "И сборная Грузии подтверждает, что новый формат чемпионата Европы – правильное решение", – цитирует Нагельсмана Bayern&Germany.
Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится сегодня, в 23:00 по тбилисскому времени.
Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) – главный тренер национальной сборной Германии с 22 сентября 2023 года. Ранее тренировал немецкие клубы "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" и "Баварию".