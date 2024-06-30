https://sputnik-georgia.ru/20240630/tyurmy-v-gruzii-v-zaklyuchenii-nakhoditsya-bolee-10-tysyach-chelovek-288700489.html

Тюрьмы в Грузии: в заключении находится более 10 тысяч человек

Тюрьмы в Грузии: в заключении находится более 10 тысяч человек

Sputnik Грузия

Впервые число заключенных больше 10 тысяч было зафиксировано в апреле 2024 года 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T09:01+0400

2024-06-30T09:01+0400

2024-06-30T09:01+0400

тюрьма

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общество

сакстат

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В тюрьмах Грузии продолжает фиксироваться самый высокий показатель с 2014 года – число заключенных в стране на 1 июня составляло 10 241 человек, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Впервые число заключенных больше 10 тысяч было зафиксировано в апреле 2024 года. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после объявления амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093 человек и после пика в 10 372 человека в 2014 году не превышало отметки в 9,8 тысячи в последующие годы. Общее число заключенных в Грузии на 1 июня составляло 0,28% от общего населения страны. При этом около 4 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Все 14 тюрем, существующих в Грузии на 1 июня, были заполнены на 81,7%. Из общего числа заключенных только 18,5% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 52 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 июня в Грузии насчитывалось около 1,9 тысячи, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 21 несовершеннолетний и 21 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 182 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 июня 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 942 гражданина 56 иностранных государств, что составляет 9,2% от общего числа осужденных. При этом 673 человека уже осуждены за различные преступления. Треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 24,9 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают около 1,1 тысячи женщин и 138 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 498 иностранцев из 35 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тюрьма, грузия, новости, общество, сакстат