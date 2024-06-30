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Во Франции проходят внеочередные выборы в парламент
Во Франции проходят внеочередные выборы в парламент
Sputnik Грузия
Явка может составить 67%, что на 20% больше, чем на парламентских выборах 2022 года 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T14:14+0400
2024-06-30T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Во Франции проходит первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.На европейской территории страны голосование продлится с 8:00 до 18:00. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени. При этом на заморских территориях Франции в Азиатском регионе, включая Новую Каледонию, голосование уже завершено. При этом явка может составить 67%, что на 20% больше, чем на парламентских выборах 2022 года. МВД зарегистрировало рекордные 2,6 миллиона доверенностей на голосование от тех, кто не сможет сделать этого лично. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура – 30 июня и 7 июля. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, внутренняя разведка ожидает беспорядков и провокаций в ходе выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, франция, политика, европарламент, парламентские выборы
в мире, новости, франция, политика, европарламент, парламентские выборы
Во Франции проходят внеочередные выборы в парламент
14:14 30.06.2024 (обновлено: 14:59 30.06.2024)
Явка может составить 67%, что на 20% больше, чем на парламентских выборах 2022 года
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Во Франции проходит первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.
Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
На европейской территории страны голосование продлится с 8:00 до 18:00. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени.
При этом на заморских территориях Франции в Азиатском регионе, включая Новую Каледонию, голосование уже завершено.
Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
При этом явка может составить 67%, что на 20% больше, чем на парламентских выборах 2022 года. МВД зарегистрировало рекордные 2,6 миллиона доверенностей на голосование от тех, кто не сможет сделать этого лично.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура – 30 июня и 7 июля. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, внутренняя разведка ожидает беспорядков и провокаций в ходе выборов.