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Время Ч: новинки ВМФ РФ, крупнейшая база НАТО, российские дроны и ФАБ-3000 в зоне СВО
Время Ч: новинки ВМФ РФ, крупнейшая база НАТО, российские дроны и ФАБ-3000 в зоне СВО
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T20:43+0400
2024-06-30T20:43+0400
2024-06-30T20:43+0400
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Какие новинки были представлены на прошедшем в Кронштадте Международном военно-морском салоне? Для чего Румынии нужна крупнейшая база НАТО в Европе? И как российские дроны и ФАБ-3000 меняют ситуацию в зоне СВО? Все это обсудили в новом выпуске "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.
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мультимедиа, видео, общество, румыния, европа, нато, видео
мультимедиа, видео, общество, румыния, европа, нато, видео
Время Ч: новинки ВМФ РФ, крупнейшая база НАТО, российские дроны и ФАБ-3000 в зоне СВО
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Какие новинки были представлены на прошедшем в Кронштадте Международном военно-морском салоне? Для чего Румынии нужна крупнейшая база НАТО в Европе? И как российские дроны и ФАБ-3000 меняют ситуацию в зоне СВО?
Все это обсудили в новом выпуске "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.