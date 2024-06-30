https://sputnik-georgia.ru/20240630/vremya-ch-novinki-vmf-rf-krupneyshaya-baza-nato-rossiyskie-drony-i-fab-3000-v-zone-svo-288719134.html

Время Ч: новинки ВМФ РФ, крупнейшая база НАТО, российские дроны и ФАБ-3000 в зоне СВО

Время Ч: новинки ВМФ РФ, крупнейшая база НАТО, российские дроны и ФАБ-3000 в зоне СВО

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T20:43+0400

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Какие новинки были представлены на прошедшем в Кронштадте Международном военно-морском салоне? Для чего Румынии нужна крупнейшая база НАТО в Европе? И как российские дроны и ФАБ-3000 меняют ситуацию в зоне СВО? Все это обсудили в новом выпуске "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.

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