https://sputnik-georgia.ru/20240701/annulirovany-starye-udostovereniya-lichnosti-grazhdan-gruzii-288745846.html

Аннулированы старые удостоверения личности граждан Грузии

Аннулированы старые удостоверения личности граждан Грузии

Sputnik Грузия

По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T14:43+0400

2024-07-01T14:43+0400

2024-07-01T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Удостоверения личности, выданные гражданам Грузии и иностранцам до 28 июля 2011 года, упразднены с 1 июля 2024 года.Согласно вступившим в силу в декабре поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам", все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года.В период с 15 марта по 20 июня 105,1 тысячи владельцев удостоверений личности старого образца бесплатно поменяли свое удостоверение личности на ID-карту, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра. Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство должны были обратиться в ближайший Дом юстиции и представить свой документ старого образца.По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, дом юстиции, бесплатные удостоверения личности, ход голосования на выборах президента россии 2018