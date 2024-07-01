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Аннулированы старые удостоверения личности граждан Грузии
Аннулированы старые удостоверения личности граждан Грузии
Sputnik Грузия
По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T14:43+0400
2024-07-01T14:43+0400
2024-07-01T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Удостоверения личности, выданные гражданам Грузии и иностранцам до 28 июля 2011 года, упразднены с 1 июля 2024 года.Согласно вступившим в силу в декабре поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам", все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года.В период с 15 марта по 20 июня 105,1 тысячи владельцев удостоверений личности старого образца бесплатно поменяли свое удостоверение личности на ID-карту, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра. Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство должны были обратиться в ближайший Дом юстиции и представить свой документ старого образца.По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, дом юстиции, бесплатные удостоверения личности, ход голосования на выборах президента россии 2018
грузия, новости, общество, дом юстиции, бесплатные удостоверения личности, ход голосования на выборах президента россии 2018
Аннулированы старые удостоверения личности граждан Грузии
По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Удостоверения личности, выданные гражданам Грузии и иностранцам до 28 июля 2011 года, упразднены с 1 июля 2024 года.
Согласно вступившим в силу в декабре поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам", все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года.
В период с 15 марта по 20 июня 105,1 тысячи владельцев удостоверений личности старого образца бесплатно поменяли свое удостоверение личности на ID-карту, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра. Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство должны были обратиться в ближайший Дом юстиции и представить свой документ старого образца.
По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт.
По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.