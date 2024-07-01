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Эмоции грузинских болельщиков – фото
Эмоции грузинских болельщиков – фото
Sputnik Грузия
Вся страна с замиранием сердца следила за матчем Грузия-Испания на Евро-2024. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки со стадиона Михаила Месхи 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T13:07+0400
2024-07-01T13:07+0400
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Все, кто болел за сборную Грузии, ждали чуда. И несмотря на исход матча с Испанией, все остались благодарны грузинским футболистам за достойную и красивую игру.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, спорт, футбол, болельщики, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, спорт, футбол, болельщики, фото
Эмоции грузинских болельщиков – фото
13:07 01.07.2024 (обновлено: 13:17 01.07.2024)
Вся страна с замиранием сердца следила за матчем Грузия-Испания на Евро-2024. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки со стадиона Михаила Месхи
Все, кто болел за сборную Грузии, ждали чуда. И несмотря на исход матча с Испанией, все остались благодарны грузинским футболистам за достойную и красивую игру.
© photo: Sputnik / Stringer
На стадионе Михаила Месхи в Тбилиси тысячи болельщиков следили за игрой
На стадионе Михаила Месхи в Тбилиси тысячи болельщиков следили за игрой
© photo: Sputnik / Stringer
Среди людей, заполнивших трибуны, было много девушек
Среди людей, заполнивших трибуны, было много девушек
© photo: Sputnik / Stringer
Все зрители следили за матчем с замиранием сердца
Все зрители следили за матчем с замиранием сердца
© photo: Sputnik / Stringer
Ход игры транслировался на нескольких огромных экранах, установленных прямо на поле
Ход игры транслировался на нескольких огромных экранах, установленных прямо на поле
© photo: Sputnik / Stringer
Когда стало ясно, что испанцы выходят вперед, многие болельщики не могли сдержать слез
Когда стало ясно, что испанцы выходят вперед, многие болельщики не могли сдержать слез
© photo: Sputnik / Stringer
Тем не менее все до последнего верили в чудо
Тем не менее все до последнего верили в чудо
© photo: Sputnik / Stringer
Но чуда не случилось, испанская сборная оказалась сильнее
Но чуда не случилось, испанская сборная оказалась сильнее
© photo: Sputnik / Stringer
Но даже несмотря на огромный разрыв в счете к концу матча, болельщики команды Грузии поддерживали ее до последнего
Но даже несмотря на огромный разрыв в счете к концу матча, болельщики команды Грузии поддерживали ее до последнего
© photo: Sputnik / Stringer
Все фанаты сборной любят свою команду и верят, что она обязательно еще проявит себя
Все фанаты сборной любят свою команду и верят, что она обязательно еще проявит себя
© photo: Sputnik / Stringer
К тому же сборная Грузии оказалась первой, кто вообще смог забить гол в ворота испанцев
К тому же сборная Грузии оказалась первой, кто вообще смог забить гол в ворота испанцев
© photo: Sputnik / Stringer
Так после матча зрители на трибунах переживали за исход игры
Так после матча зрители на трибунах переживали за исход игры
© photo: Sputnik / Stringer
Сборная Грузии показала достойную и красивую игру, и то, что у нее большое будущее. Вперед, к новым победам!
Сборная Грузии показала достойную и красивую игру, и то, что у нее большое будущее. Вперед, к новым победам!