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Эмоции грузинских болельщиков – фото

Эмоции грузинских болельщиков – фото

Sputnik Грузия

Вся страна с замиранием сердца следила за матчем Грузия-Испания на Евро-2024. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки со стадиона Михаила Месхи 01.07.2024, Sputnik Грузия

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Все, кто болел за сборную Грузии, ждали чуда. И несмотря на исход матча с Испанией, все остались благодарны грузинским футболистам за достойную и красивую игру.

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