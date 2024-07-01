Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920
Грузия на Евро-2024
https://sputnik-georgia.ru/20240701/emotsii-gruzinskikh-bolelschikov---foto-288744123.html
Эмоции грузинских болельщиков – фото
Эмоции грузинских болельщиков – фото
Sputnik Грузия
Вся страна с замиранием сердца следила за матчем Грузия-Испания на Евро-2024. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки со стадиона Михаила Месхи 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T13:07+0400
2024-07-01T13:17+0400
фотоленты
мультимедиа
новости грузии в фотографиях
спорт
спорт
футбол
болельщики
грузия на евро-2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1e/288725613_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_76721a83469c2ca0bf3bb1adeb8b3916.jpg
Все, кто болел за сборную Грузии, ждали чуда. И несмотря на исход матча с Испанией, все остались благодарны грузинским футболистам за достойную и красивую игру.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1e/288725613_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4a8c4f196e5fef434362c7303b2e705f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, спорт, футбол, болельщики, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, спорт, футбол, болельщики, фото

Эмоции грузинских болельщиков – фото

13:07 01.07.2024 (обновлено: 13:17 01.07.2024)
Подписаться
Вся страна с замиранием сердца следила за матчем Грузия-Испания на Евро-2024. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки со стадиона Михаила Месхи
Все, кто болел за сборную Грузии, ждали чуда. И несмотря на исход матча с Испанией, все остались благодарны грузинским футболистам за достойную и красивую игру.
© photo: Sputnik / Stringer

На стадионе Михаила Месхи в Тбилиси тысячи болельщиков следили за игрой

На стадионе Михаила Месхи в Тбилиси тысячи болельщиков следили за игрой - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

На стадионе Михаила Месхи в Тбилиси тысячи болельщиков следили за игрой

© photo: Sputnik / Stringer

Среди людей, заполнивших трибуны, было много девушек

Среди людей, заполнивших трибуны, было много девушек - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Среди людей, заполнивших трибуны, было много девушек

© photo: Sputnik / Stringer

Все зрители следили за матчем с замиранием сердца

Все зрители следили за матчем с замиранием сердца - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все зрители следили за матчем с замиранием сердца

© photo: Sputnik / Stringer

Ход игры транслировался на нескольких огромных экранах, установленных прямо на поле

Ход игры транслировался на нескольких огромных экранах, установленных прямо на поле - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ход игры транслировался на нескольких огромных экранах, установленных прямо на поле

© photo: Sputnik / Stringer

Когда стало ясно, что испанцы выходят вперед, многие болельщики не могли сдержать слез

Когда стало ясно, что испанцы выходят вперед, многие болельщики не могли сдержать слез - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Когда стало ясно, что испанцы выходят вперед, многие болельщики не могли сдержать слез

© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее все до последнего верили в чудо

Тем не менее все до последнего верили в чудо - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее все до последнего верили в чудо

© photo: Sputnik / Stringer

Но чуда не случилось, испанская сборная оказалась сильнее

Но чуда не случилось, испанская сборная оказалась сильнее - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но чуда не случилось, испанская сборная оказалась сильнее

© photo: Sputnik / Stringer

Но даже несмотря на огромный разрыв в счете к концу матча, болельщики команды Грузии поддерживали ее до последнего

Но даже несмотря на огромный разрыв в счете к концу матча, болельщики команды Грузии поддерживали ее до последнего - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но даже несмотря на огромный разрыв в счете к концу матча, болельщики команды Грузии поддерживали ее до последнего

© photo: Sputnik / Stringer

Все фанаты сборной любят свою команду и верят, что она обязательно еще проявит себя

Все фанаты сборной любят свою команду и верят, что она обязательно еще проявит себя - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все фанаты сборной любят свою команду и верят, что она обязательно еще проявит себя

© photo: Sputnik / Stringer

К тому же сборная Грузии оказалась первой, кто вообще смог забить гол в ворота испанцев

К тому же сборная Грузии оказалась первой, кто вообще смог забить гол в ворота испанцев - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

К тому же сборная Грузии оказалась первой, кто вообще смог забить гол в ворота испанцев

© photo: Sputnik / Stringer

Так после матча зрители на трибунах переживали за исход игры

Так после матча зрители на трибунах переживали за исход игры - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так после матча зрители на трибунах переживали за исход игры

© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии показала достойную и красивую игру, и то, что у нее большое будущее. Вперед, к новым победам!

Сборная Грузии показала достойную и красивую игру, и то, что у нее большое будущее. Вперед, к новым победам! - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии показала достойную и красивую игру, и то, что у нее большое будущее. Вперед, к новым победам!

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0