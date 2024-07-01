https://sputnik-georgia.ru/20240701/kanon-okatse-na-zapade-gruzii-vozobnovlyaet-priem-posetiteley-288740013.html

Каньон Окаце на западе Грузии возобновляет прием посетителей

Каньон Окаце на западе Грузии возобновляет прием посетителей

Sputnik Грузия

Каньон Окаце 12 февраля прекратил прием посетителей из-за технических работ 01.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный парк Грузии "Каньон Окаце" в западной части страны с 1 июля открывается для посетителей после продолжительного ремонта, сообщили в Агентстве охраняемых территорий. Каньон Окаце, который находится в 50 км от Кутаиси, был закрыт с 12 февраля из-за технических работ. В каньоне отремонтировали 11 мостов, а также обновили покрытие километровой подвесной дорожки. Стоимость же входа на каньон увеличилась. Для граждан Грузии билет теперь стоит 12 лари вместо 9,20 лари. Для иностранцев – 20 лари вместо 17,25 лари. Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 9,20 лари) Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25 лари). Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 10,35 лари) Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25 лари). Каньон Окаце, который находится в районе Хони в ущелье реки Окаце в 50 километрах от города Кутаиси, – одно из самых посещаемых мест в Грузии. Река Окаце имеет подземные потоки и формирует карстовые пещеры. Длина каньона – 16 километров, а глубина – 50 метров. В 2011 году каньону присвоили статус Национального парка. Особенной красотой отличается трехкаскадный водопад Кинчха, расположенный на территории парка. Это один из самых высоких водопадов в Грузии. Высота первого каскада составляет около 25 метров, второго – около 70 метров, а третьего – около 35 метров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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