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Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

Sputnik Грузия

Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T13:37+0400

2024-07-01T13:37+0400

2024-07-01T13:37+0400

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

международный конкурс имени андрея стенина

фотоконкурс андрея стенина

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина в первую неделю июля. Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса. Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версии сайта. В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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