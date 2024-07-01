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Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей
Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей
Sputnik Грузия
Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T13:37+0400
2024-07-01T13:37+0400
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
международный конкурс имени андрея стенина
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина в первую неделю июля. Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса. Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версии сайта. В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, международный конкурс имени андрея стенина, фотоконкурс андрея стенина, новости, россия, россия сегодня, юнеско
андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, международный конкурс имени андрея стенина, фотоконкурс андрея стенина, новости, россия, россия сегодня, юнеско

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

13:37 01.07.2024
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Александр Ощепков / Россия / "Детям страшно, а я ведь сам отец" (Портрет. Герой нашего времени, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Александр Ощепков / Россия / Детям страшно, а я ведь сам отец (Портрет. Герой нашего времени, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
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Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина в первую неделю июля.
Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.
Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на кнопку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Абдул Момин / Бангаладеш / От земли к перцу (Вид сверху, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Абдул Момин / Бангаладеш / От земли к перцу (Вид сверху, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Абдул Момин / Бангаладеш / От земли к перцу (Вид сверху, одиночные)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версии сайта.

В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Руслан Кондратенко / Россия / Ледокол Капитан Косолапов (Вид сверху, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Руслан Кондратенко / Россия / Ледокол Капитан Косолапов (Вид сверху, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Руслан Кондратенко / Россия / Ледокол Капитан Косолапов (Вид сверху, одиночные)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
© Courtesy of Andrei Stenin Competition Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Апратим Пал / Индия / Борьба за жизнь (Главные новости, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Апратим Пал / Индия / Борьба за жизнь (Главные новости, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Апратим Пал / Индия / Борьба за жизнь (Главные новости, одиночные)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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