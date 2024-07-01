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Сборная Грузии по футболу: открытие Евро-2024 – фото

Сборная Грузии по футболу: открытие Евро-2024 – фото

Sputnik Грузия

Сборная Грузии завершила свое участие на Евро-2024, но все будут помнить яркую и зрелищную игру команды 01.07.2024, Sputnik Грузия

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грузия на евро-2024

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Футболисты сборной пообещали вернуться на чемпионат и в будущем стать еще более сильными.

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