Сборная Грузии по футболу: открытие Евро-2024 – фото
Сборная Грузии покинула Евро-2024
Сборная Грузии покинула Евро-2024
Начало матча с Испанией вселило надежду
Начало матча с Испанией вселило надежду
Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией
Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией
В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу
В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу
Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее
Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее
Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление
Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление
Футболисты Грузии показали высокий класс игры
Футболисты Грузии показали высокий класс игры
Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024
Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024
Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем
Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем
Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет
Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет
Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто
Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто
Команды вышли на перерыв со счетом 1:1
Команды вышли на перерыв со счетом 1:1
И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола
И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола
Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами
Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами
Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня
Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня