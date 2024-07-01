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Грузия на Евро-2024
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Сборная Грузии по футболу: открытие Евро-2024 – фото
Сборная Грузии по футболу: открытие Евро-2024 – фото
Sputnik Грузия
Сборная Грузии завершила свое участие на Евро-2024, но все будут помнить яркую и зрелищную игру команды 01.07.2024, Sputnik Грузия
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Футболисты сборной пообещали вернуться на чемпионат и в будущем стать еще более сильными.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, футбол, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, футбол, фото

Сборная Грузии по футболу: открытие Евро-2024 – фото

13:21 01.07.2024 (обновлено: 13:28 01.07.2024)
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Сборная Грузии завершила свое участие на Евро-2024, но все будут помнить яркую и зрелищную игру команды
Футболисты сборной пообещали вернуться на чемпионат и в будущем стать еще более сильными.
© AP Photo / Darko Vojinovic

Сборная Грузии покинула Евро-2024

Сборная Грузии покинула Евро-2024 - Sputnik Грузия
1/15
© AP Photo / Darko Vojinovic

Сборная Грузии покинула Евро-2024

© AP Photo / Darko Vojinovic

Начало матча с Испанией вселило надежду

Начало матча с Испанией вселило надежду - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Darko Vojinovic

Начало матча с Испанией вселило надежду

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией

Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией

© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу

В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу - Sputnik Грузия
4/15
© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу

© AP Photo / Manu Fernandez

Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее

Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее

© AP Photo / Martin Meissner

Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление

Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Martin Meissner

Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление

© AP Photo / Manu Fernandez

Футболисты Грузии показали высокий класс игры

Футболисты Грузии показали высокий класс игры - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Футболисты Грузии показали высокий класс игры

© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024

Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024 - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024

© AP Photo / Manu Fernandez

Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем

Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет

Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет

© AP Photo / Andreea Alexandru

Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто

Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Andreea Alexandru

Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Команды вышли на перерыв со счетом 1:1

Команды вышли на перерыв со счетом 1:1 - Sputnik Грузия
12/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Команды вышли на перерыв со счетом 1:1

© AFP 2024 / KIRILL KUDRYAVTSEV

И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола

И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2024 / KIRILL KUDRYAVTSEV

И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола

© AP Photo / Manu Fernandez

Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами

Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами

© AP Photo / Martin Meissner

Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня

Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Martin Meissner

Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня

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