https://sputnik-georgia.ru/20240701/sbornik-argonavtika-medeya---mif-i-istoriya-vyshel-v-svet---video-288756067.html

Сборник "Аргонавтика, Медея – миф и история" вышел в свет – видео

Сборник "Аргонавтика, Медея – миф и история" вышел в свет – видео

Sputnik Грузия

Презентация книги под названием "Аргонавтика, Медея – миф и история" состоялась в Тбилиси в зале Национальной академии наук Грузии 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T22:55+0400

2024-07-01T22:55+0400

2024-07-01T23:07+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

история

культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/01/288755885_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7234b385154016413a50c52a10d6dac.jpg

Сборник из 700 страниц собрал статьи более 20 авторов, которые освещают жизнь самой противоречивой героини древнегреческой мифологии Медеи.Медея в древнегреческой мифологии – царевна из страны Эета, западногрузинского царства Колхиды, волшебница, легендарная основательница медицины и возлюбленная аргонавта Ясона.Влюбившись в Ясона, она помогла ему получить золотое руно, убила своего брата и сбежала с аргонавтами из Эеты в Грецию. Когда ее возлюбленный позднее решил жениться на другой женщине, Медея убила свою соперницу, затем убила двух своих детей от Ясона и убежала на крылатой колеснице, посланной ее дедом, богом Гелиосом.По словам академика Рамаза Шенгелия, идея создания книги возникла из острой необходимости заполнить пробел в литературе по этой теме. В книге собраны материалы, охватывающие все, что было написано в грузинской научной литературе о Колхиде, мифе об Аргонавтах и особенно о Медее."Этот образ продолжает волновать мир уже почти 3,5 тысячи лет. Он всегда вызывает споры, поиски и стремление раскрыть его тайны. Познание его многогранности — процесс, который кажется бесконечным. Существуют люди, которые отвергают его положительную сторону и видят демонизированное лицо. В то же время есть те, кто просто боготворит этот образ", - сказал Шенгелия.Планируется, что в будущем сборник будет издан и на других языках, чтобы дать возможность более широкому кругу читателей погрузиться в историю и мифологию Колхиды и ее главной героини, Медеи.Сборник был издан редакционной коллегией "Цивилизация на перекрестке".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, культура, видео