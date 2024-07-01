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Сборник "Аргонавтика, Медея – миф и история" вышел в свет – видео
Сборник "Аргонавтика, Медея – миф и история" вышел в свет – видео
Sputnik Грузия
Презентация книги под названием "Аргонавтика, Медея – миф и история" состоялась в Тбилиси в зале Национальной академии наук Грузии 01.07.2024, Sputnik Грузия
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Сборник из 700 страниц собрал статьи более 20 авторов, которые освещают жизнь самой противоречивой героини древнегреческой мифологии Медеи.Медея в древнегреческой мифологии – царевна из страны Эета, западногрузинского царства Колхиды, волшебница, легендарная основательница медицины и возлюбленная аргонавта Ясона.Влюбившись в Ясона, она помогла ему получить золотое руно, убила своего брата и сбежала с аргонавтами из Эеты в Грецию. Когда ее возлюбленный позднее решил жениться на другой женщине, Медея убила свою соперницу, затем убила двух своих детей от Ясона и убежала на крылатой колеснице, посланной ее дедом, богом Гелиосом.По словам академика Рамаза Шенгелия, идея создания книги возникла из острой необходимости заполнить пробел в литературе по этой теме. В книге собраны материалы, охватывающие все, что было написано в грузинской научной литературе о Колхиде, мифе об Аргонавтах и особенно о Медее."Этот образ продолжает волновать мир уже почти 3,5 тысячи лет. Он всегда вызывает споры, поиски и стремление раскрыть его тайны. Познание его многогранности — процесс, который кажется бесконечным. Существуют люди, которые отвергают его положительную сторону и видят демонизированное лицо. В то же время есть те, кто просто боготворит этот образ", - сказал Шенгелия.Планируется, что в будущем сборник будет издан и на других языках, чтобы дать возможность более широкому кругу читателей погрузиться в историю и мифологию Колхиды и ее главной героини, Медеи.Сборник был издан редакционной коллегией "Цивилизация на перекрестке".
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, культура, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, культура, видео

Сборник "Аргонавтика, Медея – миф и история" вышел в свет – видео

22:55 01.07.2024 (обновлено: 23:07 01.07.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Презентация книги под названием "Аргонавтика, Медея – миф и история" состоялась в Тбилиси в зале Национальной академии наук Грузии
Сборник из 700 страниц собрал статьи более 20 авторов, которые освещают жизнь самой противоречивой героини древнегреческой мифологии Медеи.

Медея в древнегреческой мифологии – царевна из страны Эета, западногрузинского царства Колхиды, волшебница, легендарная основательница медицины и возлюбленная аргонавта Ясона.

Влюбившись в Ясона, она помогла ему получить золотое руно, убила своего брата и сбежала с аргонавтами из Эеты в Грецию. Когда ее возлюбленный позднее решил жениться на другой женщине, Медея убила свою соперницу, затем убила двух своих детей от Ясона и убежала на крылатой колеснице, посланной ее дедом, богом Гелиосом.

По словам академика Рамаза Шенгелия, идея создания книги возникла из острой необходимости заполнить пробел в литературе по этой теме. В книге собраны материалы, охватывающие все, что было написано в грузинской научной литературе о Колхиде, мифе об Аргонавтах и особенно о Медее.

"Этот образ продолжает волновать мир уже почти 3,5 тысячи лет. Он всегда вызывает споры, поиски и стремление раскрыть его тайны. Познание его многогранности — процесс, который кажется бесконечным. Существуют люди, которые отвергают его положительную сторону и видят демонизированное лицо. В то же время есть те, кто просто боготворит этот образ", - сказал Шенгелия.

Планируется, что в будущем сборник будет издан и на других языках, чтобы дать возможность более широкому кругу читателей погрузиться в историю и мифологию Колхиды и ее главной героини, Медеи.

Сборник был издан редакционной коллегией "Цивилизация на перекрестке".
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