https://sputnik-georgia.ru/20240701/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-1-do-7-iyulya-288740263.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 июля

Sputnik Грузия

Максимально температура воздуха поднимется до +36 градусов 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T11:58+0400

2024-07-01T11:58+0400

2024-07-01T11:58+0400

точный прогноз погоды в тбилиси

прогноз погоды

погода

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/01/280692649_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d2ba8865d65b3eed43f21425b5eb28c3.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси местами облачную и дождливую, а местами ясную и солнечную погоду. В понедельник, 1 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 25 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:38. Во вторник, 2 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, к вечеру, возможно, пойдет слабый дождь. Восход солнца будет в 05:30. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла.Закат в Тбилиси будет в 20:38. В среду, 3 июля, в Тбилиси ожидается пасмурная и облачная погода. Синоптики прогнозируют временами осадки. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В четверг, 4 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 32 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В пятницу, 5 июля, в Тбилиси сохранится ясная, солнечная и жаркая погода. Восход солнца будет в 05:32. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем прогреется до 36 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В субботу, 6 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Восход солнца будет в 05:33. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:37. В воскресенье, 7 июля, в Тбилиси погода ухудшится. Ожидается облачная погода и дождь с грозами. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до 33 градусов тепла. Восход солнца будет в 05:33. Закат в Тбилиси будет в 20:37.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды, погода, грузия, новости, тбилиси