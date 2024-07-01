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В первом туре выборов во Франции лидирует "Национальное объединение"

В первом туре выборов во Франции лидирует "Национальное объединение"

Sputnik Грузия

В стране 30 июня прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Французские СМИ сообщают, что правое "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов.Во Франции 30 июня прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля.Что касается второго места, то его заняла коалиция левых "Новый народный фронт" с 27,98%, на третьем — коалиция президента Эммануэля Макрона, набравшая 20,76% голосов. Четвертые — "Республиканцы" с 6,56%, на остальные политические силы пришлось 3,67%.Насчет количества депутатов: по результатам первого тура парламентских выборов от "Нацобъединения" избрались 39 депутатов, от "Нового народного фронта" — 32 депутата, от коалиции Макрона — два депутата, от "Республиканцев" — один депутат, от других партий — два депутата.Явка составила 66,71%.Чтобы победить в первом туре кандидатам было нужно набрать более 50%, при этом число голосов должно составлять минимум 25% от общего количества зарегистрированных в округе избирателей. Избранию некоторых депутатов в первом туре способствовала высокая явка на выборах во Франции. Остальным кандидатам, не преодолавшим порог в 50%, предстоит участвовать во втором туре.Общее число депутатских кресел в Национальной ассамблее Франции — 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.Правая партия "Национальное объединение" на прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.Процесс голосования проходит в столь сжатые сроки впервые в истории Пятой республики. На выдвижение своих кандидатов и проведение предвыборной агитации после роспуска парламента у партий было менее трех недель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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