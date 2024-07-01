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Зарплаты учителям повысились в Грузии
Зарплаты учителям повысились в Грузии
Sputnik Грузия
Повышение зарплат коснется 53 тысячи педагогов, сообщил министр 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T09:01+0400
2024-07-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля зарплата всех учителей государственных школ повышается в среднем на 500 лари (около 180 долларов США), сообщило министерство образования Грузии.В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов).Повышение зарплат коснется 53 тысячи педагогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зарплата, учителя, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, зарплата, учителя, министерство образования и науки грузии
Зарплаты учителям повысились в Грузии
Повышение зарплат коснется 53 тысячи педагогов, сообщил министр
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля зарплата всех учителей государственных школ повышается в среднем на 500 лари (около 180 долларов США), сообщило министерство образования Грузии.
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов).
"Бюджет заработной платы учителей увеличится примерно на 35%, а с 1 июля 2024 года в условиях полной нагрузки и, несмотря на статус, зарплата учителей вырастет в среднем на 500 лари", – говорится в сообщении.
Повышение зарплат коснется 53 тысячи педагогов.