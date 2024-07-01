https://sputnik-georgia.ru/20240701/zarplaty-uchitelyam-povysilis-v-gruzii-288721271.html

Зарплаты учителям повысились в Грузии

Зарплаты учителям повысились в Грузии

Sputnik Грузия

Повышение зарплат коснется 53 тысячи педагогов, сообщил министр 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T09:01+0400

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2024-07-01T09:01+0400

грузия

новости

общество

зарплата

учителя

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля зарплата всех учителей государственных школ повышается в среднем на 500 лари (около 180 долларов США), сообщило министерство образования Грузии.В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов).Повышение зарплат коснется 53 тысячи педагогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, зарплата, учителя, министерство образования и науки грузии