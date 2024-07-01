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"Жду совместной работы" – глава МИД Грузии поздравил Венгрию с председательством в ЕС
"Жду совместной работы" – глава МИД Грузии поздравил Венгрию с председательством в ЕС
Sputnik Грузия
Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии 01.07.2024, Sputnik Грузия
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2024-07-01T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поздравил Венгрию с председательством в Совете Евросоюза, отметив, что с нетерпением ждет сотрудничества для приближения Грузии к членству в ЕС, написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети Х. Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии. Руководство Евросоюза настаивает на том, что после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" Грузия откатилась назад на пути евроинтеграции. За принятие закона, обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, с критикой на власти Грузии обрушился весь Запад. Единственная страна Евросоюза, поддерживающая Грузию в данном вопросе, является Венгрия. Грузия в 2014 году Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В 2017 году ЕС ввел безвиз для Грузии. В 2023 году Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, венгрия, илья дарчиашвили, виктор орбан, совет ес, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, венгрия, илья дарчиашвили, виктор орбан, совет ес, грузия - евросоюз
"Жду совместной работы" – глава МИД Грузии поздравил Венгрию с председательством в ЕС
21:27 01.07.2024 (обновлено: 21:44 01.07.2024)
Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поздравил Венгрию с председательством в Совете Евросоюза, отметив, что с нетерпением ждет сотрудничества для приближения Грузии к членству в ЕС, написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии.
"Я желаю успехов Венгрии, хорошему другу и стороннику Грузии, которая стала председателем Европейского совета. Я с нетерпением жду совместной работы с вами для укрепления сотрудничества между Грузией и Европейским союзом, чтобы приблизить нашу страну к пути членства в ЕС", – написал Дарчиашвили.
Руководство Евросоюза настаивает на том, что после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" Грузия откатилась назад на пути евроинтеграции.
За принятие закона, обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, с критикой на власти Грузии обрушился весь Запад.
Единственная страна Евросоюза, поддерживающая Грузию в данном вопросе, является Венгрия.
"В Грузии дела идут хорошо. Я имею в виду, что путь к членству в ЕС в порядке, правительство работает хорошо, экономика улучшается. Я думаю, вы на правильном пути", – сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам 25 июня, перед саммитом Евросовета (ЕС).
Грузия в 2014 году Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В 2017 году ЕС ввел безвиз для Грузии. В 2023 году Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.