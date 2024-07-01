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"Жду совместной работы" – глава МИД Грузии поздравил Венгрию с председательством в ЕС

"Жду совместной работы" – глава МИД Грузии поздравил Венгрию с председательством в ЕС

Sputnik Грузия

Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T21:27+0400

2024-07-01T21:27+0400

2024-07-01T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поздравил Венгрию с председательством в Совете Евросоюза, отметив, что с нетерпением ждет сотрудничества для приближения Грузии к членству в ЕС, написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети Х. Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии. Руководство Евросоюза настаивает на том, что после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" Грузия откатилась назад на пути евроинтеграции. За принятие закона, обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, с критикой на власти Грузии обрушился весь Запад. Единственная страна Евросоюза, поддерживающая Грузию в данном вопросе, является Венгрия. Грузия в 2014 году Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В 2017 году ЕС ввел безвиз для Грузии. В 2023 году Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, венгрия, илья дарчиашвили, виктор орбан, совет ес, грузия - евросоюз