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Баскетбол: Грузия уступила Латвии в отборочном турнире за путевку на Олимпиаду

Баскетбол: Грузия уступила Латвии в отборочном турнире за путевку на Олимпиаду

Sputnik Грузия

Следующую встречу Грузия проведет с Филиппинами 4 июля. Начало в 16:30 (тбс) 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T22:06+0400

2024-07-02T22:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в Риге уступила команде Латвии в отборочном турнире за путевку на Олимпиаду в Париже - 55:83. Восемь баскетбольных сборных уже гарантировали себе места среди 12 команд на Олимпиаде. Вакантными остаются еще четыре путевки. Имена обладателей станут известны после завершения отборочных турниров. Один из них проходит с 2 по 7 июля в Риге. За одну путевку на Олимпиаду будут бороться сборные шести стран – Латвии, Грузии, Филиппин (группа А), Бразилии, Черногории и Камеруна (группа В). Первая четверть была практически равной и сборная Грузии неплохо атаковала - 13:17. Во второй четверти отрыв Латвии стал постепенно увеличиваться - 11:28. Соперник не упускал шанса реализовать трехочковые броски. В итоге в первом тайме они реализовали 8 трехочковых из 19, тогда как у Грузии было всего 4 попытки трехочковых и все четыре оказались неудачными. Больше всего очков в грузинской команде набрал Сандро Мамукелашвили - 14. Сборная Грузии встретилась с Латвией в одиннадцатый раз в своей истории. Грузинские баскетболисты одержали шесть побед и потерпели пять поражений. Следующую встречу Грузия проведет с Филиппинами 4 июля. Начало в 16:30 (тбс). Сборная Грузии начала подготовку к отборочному турниру с 1 июня в Тбилиси. Команда уступила Камеруну с разницей в одно очко и обыграла Египет с разницей в 32 очка. Кроме того, грузинские баскетболисты уступили в товарищеском матче сборной Италии – 68:79. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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