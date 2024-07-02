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Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 5% ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 5% ВВП

Sputnik Грузия

В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T09:01+0400

2024-07-02T09:01+0400

2024-07-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за первый квартал 2024 года составил 351,2 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета в первом квартале за год снизился на 5,5%, а отношение показателя к ВВП улучшилось с 5,5 до 5%.Экспорт туристических услуг достиг 807,7 миллиона долларов в первом квартале 2024 года, что выше показателя соответствующего периода 2023 года на 1,5%.Баланс доходов отрицательный и составляет 377,5 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда выросла на 3,6%, а отрицательный чистый инвестиционный доход вырос на 6,7%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 18,4% в годовом исчислении до 925,5 миллиона долларов в первом квартале 2024 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период выросли на 18,3% до 860,9 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции в первом квартале составили 71,8 миллиона долларов, или 1% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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