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Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 5% ВВП
Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 5% ВВП
Sputnik Грузия
В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за первый квартал 2024 года составил 351,2 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета в первом квартале за год снизился на 5,5%, а отношение показателя к ВВП улучшилось с 5,5 до 5%.Экспорт туристических услуг достиг 807,7 миллиона долларов в первом квартале 2024 года, что выше показателя соответствующего периода 2023 года на 1,5%.Баланс доходов отрицательный и составляет 377,5 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда выросла на 3,6%, а отрицательный чистый инвестиционный доход вырос на 6,7%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 18,4% в годовом исчислении до 925,5 миллиона долларов в первом квартале 2024 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период выросли на 18,3% до 860,9 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции в первом квартале составили 71,8 миллиона долларов, или 1% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 5% ВВП
В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за первый квартал 2024 года составил 351,2 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.
В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.
Согласно данным
Нацбанка, дефицит текущего счета в первом квартале за год снизился на 5,5%, а отношение показателя к ВВП улучшилось с 5,5 до 5%.
Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за первый квартал составило 1,5 миллиарда долларов, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом экспорт товаров снизился на 9,8% в годовом исчислении, а импорт – на 2,1%.
Экспорт туристических услуг достиг 807,7 миллиона долларов в первом квартале 2024 года, что выше показателя соответствующего периода 2023 года на 1,5%.
Баланс доходов отрицательный и составляет 377,5 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда выросла на 3,6%, а отрицательный чистый инвестиционный доход вырос на 6,7%.
Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 18,4% в годовом исчислении до 925,5 миллиона долларов в первом квартале 2024 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период выросли на 18,3% до 860,9 миллиона долларов.
Чистые прямые иностранные инвестиции в первом квартале составили 71,8 миллиона долларов, или 1% квартального ВВП.