https://sputnik-georgia.ru/20240702/ekonomika-gruzii-dokazyvaet-ustoychivost--ekspert-288785256.html

Экономика Грузии доказывает устойчивость – эксперт

Экономика Грузии доказывает устойчивость – эксперт

Sputnik Грузия

Грузия в очередной раз доказала, что она привлекательна для инвесторов, заявил эксперт 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T23:24+0400

2024-07-02T23:24+0400

2024-07-02T23:24+0400

экономика

грузия

новости

георгий абашишвили

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Экономика Грузии смогла доказать свою устойчивость и привлекательность для инвесторов, заявил основатель компании Business Insider Georgia Георгий Абашишвили. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. По словам эксперта, ни один из международных финансовых институтов в течение первого квартала текущего года и предположить не мог, что в Грузии может быть такой высокий экономический рост. По его оценке, Грузия в очередной раз доказала, что она привлекательна для инвесторов – не только для прямых иностранных инвестиций, но и для реинвестирования. "То есть компании доверяют экономике страны, а это означает, что они реализуют долгосрочные цели в Грузии. Это то, что создает ВВП, тот рост, который фиксируется и который в целом обеспечивает рабочие места", – отметил он. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, георгий абашишвили