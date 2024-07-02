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https://sputnik-georgia.ru/20240702/ekonomika-gruzii-dokazyvaet-ustoychivost--ekspert-288785256.html
Экономика Грузии доказывает устойчивость – эксперт
Экономика Грузии доказывает устойчивость – эксперт
Sputnik Грузия
Грузия в очередной раз доказала, что она привлекательна для инвесторов, заявил эксперт 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T23:24+0400
2024-07-02T23:24+0400
экономика
грузия
новости
георгий абашишвили
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Экономика Грузии смогла доказать свою устойчивость и привлекательность для инвесторов, заявил основатель компании Business Insider Georgia Георгий Абашишвили. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. По словам эксперта, ни один из международных финансовых институтов в течение первого квартала текущего года и предположить не мог, что в Грузии может быть такой высокий экономический рост. По его оценке, Грузия в очередной раз доказала, что она привлекательна для инвесторов – не только для прямых иностранных инвестиций, но и для реинвестирования. "То есть компании доверяют экономике страны, а это означает, что они реализуют долгосрочные цели в Грузии. Это то, что создает ВВП, тот рост, который фиксируется и который в целом обеспечивает рабочие места", – отметил он. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, георгий абашишвили
экономика, грузия, новости, георгий абашишвили

Экономика Грузии доказывает устойчивость – эксперт

23:24 02.07.2024
© photo: Sputnik / StringerВид на площадь Марджанишвили в центре Тбилиси летом в солнечный день
Вид на площадь Марджанишвили в центре Тбилиси летом в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузия в очередной раз доказала, что она привлекательна для инвесторов, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Экономика Грузии смогла доказать свою устойчивость и привлекательность для инвесторов, заявил основатель компании Business Insider Georgia Георгий Абашишвили.
По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%.

"Важно, что за этот период грузинская экономика смогла в очередной раз доказать свою устойчивость, что она не зависит от какого-то одного фактора и институционально укреплена... Грузия в очередной раз доказала, что она привлекательна для инвесторов", – заявил Абашишвили в эфире телеканала "Имеди".

По словам эксперта, ни один из международных финансовых институтов в течение первого квартала текущего года и предположить не мог, что в Грузии может быть такой высокий экономический рост.

"Можно сказать, что существуют дифференцированные отрасли, Грузия не зависит от одного сектора. В целом, несмотря на колебания определенного типа, которые имели место в этот период, это в конечном итоге не оказало существенного влияния на экономический рост", – сказал Абашишвили.

По его оценке, Грузия в очередной раз доказала, что она привлекательна для инвесторов – не только для прямых иностранных инвестиций, но и для реинвестирования.
"То есть компании доверяют экономике страны, а это означает, что они реализуют долгосрочные цели в Грузии. Это то, что создает ВВП, тот рост, который фиксируется и который в целом обеспечивает рабочие места", – отметил он.
© SputnikРост экономики Грузии за за май и пять месяцеы 2024 года
Рост экономики Грузии за за май и пять месяцеы 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2024
Рост экономики Грузии за за май и пять месяцеы 2024 года
© Sputnik
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
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