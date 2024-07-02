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Грузия на Евро-2024
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Евро-2024: Грузинские болельщики встретили сборную страны по футболу - фото
Евро-2024: Грузинские болельщики встретили сборную страны по футболу - фото
Sputnik Грузия
Грузинские болельщики восторженно встретили сборную страны по футболу, которая вернулась из Германии с чемпионата Европы - 2024. 02.07.2024, Sputnik Грузия
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Грузинская сборная впервые за историю вышла не только на чемпионат Европы, но и пробилась в 1/8 турнира, обыграв Португалию со счетом 2:0. Также гол Хвичи Кварацхелия в ворота сборной Испании стал первым, пропущенным испанцами с начала чемпионата.
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футбол, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, болельщики, фото
футбол, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, болельщики, фото

Евро-2024: Грузинские болельщики встретили сборную страны по футболу - фото

17:12 02.07.2024 (обновлено: 17:47 02.07.2024)
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Грузинские болельщики восторженно встретили сборную страны по футболу, которая вернулась из Германии с чемпионата Европы - 2024.
Грузинская сборная впервые за историю вышла не только на чемпионат Европы, но и пробилась в 1/8 турнира, обыграв Португалию со счетом 2:0. Также гол Хвичи Кварацхелия в ворота сборной Испании стал первым, пропущенным испанцами с начала чемпионата.
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии вернулась в Тбилиси с Евро-2024 в Германии

Сборная Грузии вернулась в Тбилиси с Евро-2024 в Германии - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии вернулась в Тбилиси с Евро-2024 в Германии

© photo: Sputnik / Stringer

Футболистов встречали тысячи грузинских болельщиков

Футболистов встречали тысячи грузинских болельщиков - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Футболистов встречали тысячи грузинских болельщиков

© photo: Sputnik / Stringer

Футболистов сборной повез автобус Федерации футбола

Футболистов сборной повез автобус Федерации футбола - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Футболистов сборной повез автобус Федерации футбола

© photo: Sputnik / Stringer

Вдоль всей дороги из аэропорта футболистов приветствовали восторженные болельщики

Вдоль всей дороги из аэропорта футболистов приветствовали восторженные болельщики - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вдоль всей дороги из аэропорта футболистов приветствовали восторженные болельщики

© photo: Sputnik / Stringer

Многие отправились вслед за футболистами на своих машинах

Многие отправились вслед за футболистами на своих машинах - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Многие отправились вслед за футболистами на своих машинах

© photo: Sputnik / Stringer

Болельщики старались приободрить команду и выразить ей веру в ее силы

Болельщики старались приободрить команду и выразить ей веру в ее силы - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Болельщики старались приободрить команду и выразить ей веру в ее силы

© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат Европы по футболу и смогла попасть в 1/8 Евро-2024

Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат Европы по футболу и смогла попасть в 1/8 Евро-2024 - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат Европы по футболу и смогла попасть в 1/8 Евро-2024

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинские болельщики не могли сдержать эмоций, когда игроки сборной приземлились в Тбилиси

Грузинские болельщики не могли сдержать эмоций, когда игроки сборной приземлились в Тбилиси - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинские болельщики не могли сдержать эмоций, когда игроки сборной приземлились в Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

Вся страна радовалась прибытию футболистов, гордясь ими и их успехами

Вся страна радовалась прибытию футболистов, гордясь ими и их успехами - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вся страна радовалась прибытию футболистов, гордясь ими и их успехами

© photo: Sputnik / Stringer

Сами игроки сборной обещают, что к следующему чемпионату станут еще более сильными

Сами игроки сборной обещают, что к следующему чемпионату станут еще более сильными - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сами игроки сборной обещают, что к следующему чемпионату станут еще более сильными

© photo: Sputnik / Stringer

И болельщики верят в свою команду и будут поддерживать ее на пути к успеху

И болельщики верят в свою команду и будут поддерживать ее на пути к успеху - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

И болельщики верят в свою команду и будут поддерживать ее на пути к успеху

© photo: Sputnik / Stringer

Самое главное, достижения сборной Грузии и грузинских футболистов вернули даже скептикам веру в большое будущее грузинского футбола

Самое главное, достижения сборной Грузии и грузинских футболистов вернули даже скептикам веру в большое будущее грузинского футбола - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Самое главное, достижения сборной Грузии и грузинских футболистов вернули даже скептикам веру в большое будущее грузинского футбола

© photo: Sputnik / Stringer

Футбольные школы по всей Грузии сообщают о резком увеличении количества желающих пройти обучение

Футбольные школы по всей Грузии сообщают о резком увеличении количества желающих пройти обучение - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Футбольные школы по всей Грузии сообщают о резком увеличении количества желающих пройти обучение

© photo: Sputnik / Stringer

Множество детей записываются на занятия футболом - и это все результат игры и успехов сборной Грузии

Множество детей записываются на занятия футболом - и это все результат игры и успехов сборной Грузии - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Множество детей записываются на занятия футболом - и это все результат игры и успехов сборной Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь впереди новые достижения и победы! Спасибо, сборная Грузии, за яркие эмоции и достойную игру!

Теперь впереди новые достижения и победы! Спасибо, сборная Грузии, за яркие эмоции и достойную игру! - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь впереди новые достижения и победы! Спасибо, сборная Грузии, за яркие эмоции и достойную игру!

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