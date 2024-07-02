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Евро-2024: Грузинские болельщики встретили сборную страны по футболу - фото

Евро-2024: Грузинские болельщики встретили сборную страны по футболу - фото

Sputnik Грузия

Грузинские болельщики восторженно встретили сборную страны по футболу, которая вернулась из Германии с чемпионата Европы - 2024. 02.07.2024, Sputnik Грузия

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Грузинская сборная впервые за историю вышла не только на чемпионат Европы, но и пробилась в 1/8 турнира, обыграв Португалию со счетом 2:0. Также гол Хвичи Кварацхелия в ворота сборной Испании стал первым, пропущенным испанцами с начала чемпионата.

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