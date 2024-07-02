Евро-2024: Грузинские болельщики встретили сборную страны по футболу - фото
Сборная Грузии вернулась в Тбилиси с Евро-2024 в Германии
Сборная Грузии вернулась в Тбилиси с Евро-2024 в Германии
Футболистов встречали тысячи грузинских болельщиков
Футболистов встречали тысячи грузинских болельщиков
Футболистов сборной повез автобус Федерации футбола
Футболистов сборной повез автобус Федерации футбола
Вдоль всей дороги из аэропорта футболистов приветствовали восторженные болельщики
Вдоль всей дороги из аэропорта футболистов приветствовали восторженные болельщики
Многие отправились вслед за футболистами на своих машинах
Многие отправились вслед за футболистами на своих машинах
Болельщики старались приободрить команду и выразить ей веру в ее силы
Болельщики старались приободрить команду и выразить ей веру в ее силы
Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат Европы по футболу и смогла попасть в 1/8 Евро-2024
Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат Европы по футболу и смогла попасть в 1/8 Евро-2024
Грузинские болельщики не могли сдержать эмоций, когда игроки сборной приземлились в Тбилиси
Грузинские болельщики не могли сдержать эмоций, когда игроки сборной приземлились в Тбилиси
Вся страна радовалась прибытию футболистов, гордясь ими и их успехами
Вся страна радовалась прибытию футболистов, гордясь ими и их успехами
Сами игроки сборной обещают, что к следующему чемпионату станут еще более сильными
Сами игроки сборной обещают, что к следующему чемпионату станут еще более сильными
И болельщики верят в свою команду и будут поддерживать ее на пути к успеху
И болельщики верят в свою команду и будут поддерживать ее на пути к успеху
Самое главное, достижения сборной Грузии и грузинских футболистов вернули даже скептикам веру в большое будущее грузинского футбола
Самое главное, достижения сборной Грузии и грузинских футболистов вернули даже скептикам веру в большое будущее грузинского футбола
Футбольные школы по всей Грузии сообщают о резком увеличении количества желающих пройти обучение
Футбольные школы по всей Грузии сообщают о резком увеличении количества желающих пройти обучение
Множество детей записываются на занятия футболом - и это все результат игры и успехов сборной Грузии
Множество детей записываются на занятия футболом - и это все результат игры и успехов сборной Грузии
Теперь впереди новые достижения и победы! Спасибо, сборная Грузии, за яркие эмоции и достойную игру!
Теперь впереди новые достижения и победы! Спасибо, сборная Грузии, за яркие эмоции и достойную игру!