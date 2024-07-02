https://sputnik-georgia.ru/20240702/gruzinskie-basketbolisty-vpervye-poboryutsya-za-putevku-na-olimpiadu-s-otborochnogo-turnira-288764168.html

Грузинские баскетболисты впервые поборются за путевку на Олимпиаду с отборочного турнира

Грузинские баскетболисты впервые поборются за путевку на Олимпиаду с отборочного турнира

Sputnik Грузия

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T16:43+0400

2024-07-02T16:43+0400

2024-07-02T16:43+0400

спорт

грузия

новости

торнике шенгелия

париж

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270220401_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_f0ed0a1d7590bd69155ebc0a3303861a.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу 2 июля впервые в истории начинает выступление в отборочном турнире в Риге за путевку на Олимпиаду в Париже, рассказал легкий форвард сборной Кахабер Джинчарадзе журналистам. Восемь баскетбольных сборных уже гарантировали себе места среди 12 команд на Олимпиаде. Вакантными остаются еще четыре путевки. Имена обладателей станут известны после завершения отборочных турниров. Один из них пройдет с 2 по 7 июля в Риге. За одну путевку на Олимпиаду будут бороться сборные шести стран – Латвии, Грузии, Филиппин (группа А), Бразилии, Черногории и Камеруна (группа В). Игра с Латвией начнется 2 июля в 20:00 (тбс). Кроме Риги, аналогичные отборочные турниры с участием шести команд пройдут в Пуэрто-Рико, Испании и Греции, где также будет разыграны по одной путевке на Олимпиаду. После прибытия в столицу Латвии тренер сборной Грузии Александр Джикич назвал состав команды из 12 человек, которая сыграет в отборочном турнире к Олимпийским играм: Рати Андроникашвили, Сандро Мамукелашвили, Кахабер Джинчарадзе, Дуда Cанадзе, Георгий Корсантия, Александре Певадзе, Торнике Шенгелия (капитан), Лука Мазиашвили, Джо Томассон, Гога Битадзе, Георгий Очхикидзе, Илиа Лондаридзе. Следующую встречу Грузия проведет с Филиппинами 4 июля. Начало в 16:30 (тбс). Сборная Грузии начала подготовку к отборочному турниру с 1 июня в Тбилиси. Команда уступила Камеруну с разницей в одно очко и обыграла Египет с разницей в 32 очка. Кроме того, грузинские баскетболисты уступили в товарищеском матче сборной Италии – 68:79. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, париж