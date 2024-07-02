Грузия впервые принимает Международный форум делового туризма M&I
15:51 02.07.2024 (обновлено: 16:37 02.07.2024)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМеждународный форум делового туризма M&I в Тбилиси
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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За время форума 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B проведут до 40 встреч с потенциальными заказчиками
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузия впервые принимает популярный Международный форум делового туризма M&I в качестве страны-хозяйки, опередив многие туристические страны Европы, желающие провести мероприятие у себя, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на официальном открытии Форума в Тбилиси.
Форум продлится три дня. За это время 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B проведут до 40 встреч с потенциальными заказчиками. В рамках Форума M&I Грузию посетили представители 63 ведущих компаний индустрии делового туризма из многих стран Европы. Зарубежные гости встретятся с представителями местного бизнеса, а также посетят туристические достопримечательности Грузии.
"Мы добились этой победы в результате большой конкуренции. Провести форум хотели многие ведущие туристические страны Европы. Организаторы направили в Грузию ряд инспекций, и, что особенно приятно, они дали нам самую высокую оценку", – заявила Квривишвили.
По ее словам, Грузия получила высокую оценку от организаторов форума по таким параметрам, как туристический продукт, потенциал, инфраструктура, авиационное сообщение, сильный частный сектор, безопасность страны, репутация, узнаваемость и т. д.
В своей приветственной речи замминистра придала большое значение проведению в стране самого влиятельного в мире мероприятия в сфере делового туризма, отметив, что это является самым большим признанием Грузии со стороны влиятельных туроператоров мира.
Квривишвили отметила, что проведение такого форума высокого ранга означает, что Грузия готова к проведению любого форума высокого уровня в будущем, что повысит туристическую узнаваемость страны, а также доходы от этого сектора.
"Я уверена, что в ближайшие дни мы достойно представим туристические возможности нашей страны. Деловой туризм отличается тем, что привлекает туристов с высокой покупательной способностью, а также большую группу международных визитеров. Я хотела бы поблагодарить всех людей, которые поверили вместе с нами в то, что Грузия могла бы стать страной-хозяйкой форума M&I", – сказала Квривишвили.
В своем выступлении Квривишвили отметила динамику быстрого восстановления секторов туризма и гражданской авиации в Грузии и отметила, что в 2023 году страна получила от туризма 4,1 миллиарда долларов, что на 26,2% больше, чем в 2019 году, периода до пандемии.
В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона.
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.