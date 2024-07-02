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Грузия впервые принимает Международный форум делового туризма M&I
Грузия впервые принимает Международный форум делового туризма M&I
Sputnik Грузия
За время форума 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B проведут до 40 встреч с потенциальными заказчиками 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T15:51+0400
2024-07-02T16:37+0400
грузия
экономика
новости
мариам квривишвили
туризм
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузия впервые принимает популярный Международный форум делового туризма M&amp;I в качестве страны-хозяйки, опередив многие туристические страны Европы, желающие провести мероприятие у себя, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на официальном открытии Форума в Тбилиси. Форум продлится три дня. За это время 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B проведут до 40 встреч с потенциальными заказчиками. В рамках Форума M&amp;I Грузию посетили представители 63 ведущих компаний индустрии делового туризма из многих стран Европы. Зарубежные гости встретятся с представителями местного бизнеса, а также посетят туристические достопримечательности Грузии. По ее словам, Грузия получила высокую оценку от организаторов форума по таким параметрам, как туристический продукт, потенциал, инфраструктура, авиационное сообщение, сильный частный сектор, безопасность страны, репутация, узнаваемость и т. д. В своей приветственной речи замминистра придала большое значение проведению в стране самого влиятельного в мире мероприятия в сфере делового туризма, отметив, что это является самым большим признанием Грузии со стороны влиятельных туроператоров мира. Квривишвили отметила, что проведение такого форума высокого ранга означает, что Грузия готова к проведению любого форума высокого уровня в будущем, что повысит туристическую узнаваемость страны, а также доходы от этого сектора. В своем выступлении Квривишвили отметила динамику быстрого восстановления секторов туризма и гражданской авиации в Грузии и отметила, что в 2023 году страна получила от туризма 4,1 миллиарда долларов, что на 26,2% больше, чем в 2019 году, периода до пандемии. В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, туризм
грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, туризм

Грузия впервые принимает Международный форум делового туризма M&I

15:51 02.07.2024 (обновлено: 16:37 02.07.2024)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМеждународный форум делового туризма M&I в Тбилиси
Международный форум делового туризма M&I в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2024
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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За время форума 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B проведут до 40 встреч с потенциальными заказчиками
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузия впервые принимает популярный Международный форум делового туризма M&I в качестве страны-хозяйки, опередив многие туристические страны Европы, желающие провести мероприятие у себя, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на официальном открытии Форума в Тбилиси.
Форум продлится три дня. За это время 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B проведут до 40 встреч с потенциальными заказчиками. В рамках Форума M&I Грузию посетили представители 63 ведущих компаний индустрии делового туризма из многих стран Европы. Зарубежные гости встретятся с представителями местного бизнеса, а также посетят туристические достопримечательности Грузии.

"Мы добились этой победы в результате большой конкуренции. Провести форум хотели многие ведущие туристические страны Европы. Организаторы направили в Грузию ряд инспекций, и, что особенно приятно, они дали нам самую высокую оценку", – заявила Квривишвили.

По ее словам, Грузия получила высокую оценку от организаторов форума по таким параметрам, как туристический продукт, потенциал, инфраструктура, авиационное сообщение, сильный частный сектор, безопасность страны, репутация, узнаваемость и т. д.
В своей приветственной речи замминистра придала большое значение проведению в стране самого влиятельного в мире мероприятия в сфере делового туризма, отметив, что это является самым большим признанием Грузии со стороны влиятельных туроператоров мира.
Квривишвили отметила, что проведение такого форума высокого ранга означает, что Грузия готова к проведению любого форума высокого уровня в будущем, что повысит туристическую узнаваемость страны, а также доходы от этого сектора.

"Я уверена, что в ближайшие дни мы достойно представим туристические возможности нашей страны. Деловой туризм отличается тем, что привлекает туристов с высокой покупательной способностью, а также большую группу международных визитеров. Я хотела бы поблагодарить всех людей, которые поверили вместе с нами в то, что Грузия могла бы стать страной-хозяйкой форума M&I", – сказала Квривишвили.

В своем выступлении Квривишвили отметила динамику быстрого восстановления секторов туризма и гражданской авиации в Грузии и отметила, что в 2023 году страна получила от туризма 4,1 миллиарда долларов, что на 26,2% больше, чем в 2019 году, периода до пандемии.
В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона.
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.
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