https://sputnik-georgia.ru/20240702/kogda-musulmanskiy-novyy-god-v-2024-i-kakoy-god-nastupaet-u-musulman-288784567.html

Когда Мусульманский Новый год в 2024 и какой год наступает у мусульман?

Когда Мусульманский Новый год в 2024 и какой год наступает у мусульман?

Sputnik Грузия

Мусульманский Новый год, связанный с одним из важнейших событий для ислама — переселением пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (Хиджрой), наступает в первый... 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T20:28+0400

2024-07-02T20:28+0400

2024-07-02T20:28+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

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Дата праздника каждый год меняется, так как мусульманский календарь, основанный на лунном, на 11-12 дней короче, чем григорианский. Когда Мусульманский Новый год в 2024-м и какой год наступает у мусульман, читайте в Sputnik Грузия. Когда наступает Новый год? Мусульманский Новый год в 2024-м выпадает на 7 июля — по исламскому календарю наступает Новый 1446 год. Мусульманское летоисчисление начинается с Хиджры — с переселения пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Ясриб (ныне Медина), которое, по григорианскому календарю, произошло в 622 году. Это стало начальной точкой для мусульманского календаря, который называют также календарем Хиджры. Отмечать наступление мусульманского Нового года как-то по-особому у правоверных не принято — в мечетях в первый день года читают проповедь, посвященную Хиджре. Канун Мусульманского Нового года верующие проводят в молитвах и просят Аллаха о милости в наступающем году, а тот, кто постился накануне праздника, удостоится от Всевышнего большей награды. Первый день Нового года мусульмане проводят в молитве – правоверные верят, что если будут усердно молиться в это время о прощении грехов и делать добро, то на них снизойдет Божья милость и весь год пройдет благополучно. Для правоверных Мухаррам – это месяц покаяния и богослужения. В мусульманском мире первые десять дней Нового года считают благословенными для любых хороших начинаний, поэтому в эти дни планируют будущее — начинают строить дома, играют свадьбы и так далее. Верующим на протяжении всего месяца Мухаррам рекомендуют соблюдать пост по четвергам, пятницам и воскресеньям, во время которого нужно молиться, каяться и духовно очищаться, воздерживаясь от пищи в светлое время суток. Мусульмане стараются следовать всем рекомендациям, чтобы получить прощение грехов и милость от Всевышнего за добрые дела. Материал подготовлен на основе открытых источников

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