https://sputnik-georgia.ru/20240702/minoborony-gruzii-podtverdilo-informatsiyu-o-krushenii-vertoleta-288762890.html

Минобороны Грузии подтвердило информацию о крушении самолета

Минобороны Грузии подтвердило информацию о крушении самолета

Sputnik Грузия

Службы министерства обороны уже приступили к изучению причин трагедии 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T15:15+0400

2024-07-02T15:15+0400

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грузия

происшествия

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Министерство обороны Грузии подтвердило информацию о крушении самолета Су-25 во время плановых учений и гибели пилота. Катастрофа произошла в Болнисском районе (регион Квемо Картли).По данным Минобороны, в результате крушения Су-25 трагически погиб пилот Авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили.Соответствующие службы министерства обороны уже приступили к изучению причин крушения самолета.Министерство выражает сожаление в связи с трагедией и соболезнует семье и близким погибшего пилота, говорится в заявлении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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