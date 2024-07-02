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Минобороны Грузии подтвердило информацию о крушении самолета
Минобороны Грузии подтвердило информацию о крушении самолета
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Службы министерства обороны уже приступили к изучению причин трагедии 02.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Министерство обороны Грузии подтвердило информацию о крушении самолета Су-25 во время плановых учений и гибели пилота. Катастрофа произошла в Болнисском районе (регион Квемо Картли).По данным Минобороны, в результате крушения Су-25 трагически погиб пилот Авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили.Соответствующие службы министерства обороны уже приступили к изучению причин крушения самолета.Министерство выражает сожаление в связи с трагедией и соболезнует семье и близким погибшего пилота, говорится в заявлении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, министерство обороны грузии
Минобороны Грузии подтвердило информацию о крушении самолета
15:15 02.07.2024 (обновлено: 16:09 02.07.2024)
Службы министерства обороны уже приступили к изучению причин трагедии
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Министерство обороны Грузии подтвердило информацию о крушении самолета Су-25 во время плановых учений и гибели пилота.
Катастрофа произошла в Болнисском районе (регион Квемо Картли).
"Во время одного из плановых военных учений, в которые был включен авиационный компонент, один из принадлежащих Силам обороны летательных аппаратов потерпел катастрофу", – говорится в заявлении министерства.
По данным Минобороны, в результате крушения Су-25 трагически погиб пилот Авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили.
Соответствующие службы министерства обороны уже приступили к изучению причин крушения самолета.
Министерство выражает сожаление в связи с трагедией и соболезнует семье и близким погибшего пилота, говорится в заявлении.