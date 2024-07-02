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Назначены дополнительные поезда по маршруту Тбилиси-Батуми
Назначены дополнительные поезда по маршруту Тбилиси-Батуми
Sputnik Грузия
Дополнительные рейсы назначены с 5 по 31 июля включительно 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси назначены в июле в связи с возросшим пассажиропотоком, сообщила пресс-служба АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Дополнительные рейсы назначены с 5 по 31 июля включительно. Согласно расписанию, с 5 июля из Тбилиси поезд отправится в 06:30 по местному времени и прибудет в Батуми в 11:38. Из Батуми поезд тронется в 14:20 и прибудет в Тбилиси в 19:28. Кроме того, с 6 июля из Тбилиси поезд отправится в Батуми в 00:30 и прибудет на место назначения в 05:38. Из Батуми поезд тронется в 00:40 и прибудет в грузинскую столицу в 05:41. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, батуми
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, батуми
Назначены дополнительные поезда по маршруту Тбилиси-Батуми
Дополнительные рейсы назначены с 5 по 31 июля включительно
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси назначены в июле в связи с возросшим пассажиропотоком, сообщила пресс-служба АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).
Дополнительные рейсы назначены с 5 по 31 июля включительно.
Согласно расписанию, с 5 июля из Тбилиси поезд отправится в 06:30 по местному времени и прибудет в Батуми в 11:38. Из Батуми поезд тронется в 14:20 и прибудет в Тбилиси в 19:28.
Кроме того, с 6 июля из Тбилиси поезд отправится в Батуми в 00:30 и прибудет на место назначения в 05:38. Из Батуми поезд тронется в 00:40 и прибудет в грузинскую столицу в 05:41.
Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.