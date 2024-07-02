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Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Sputnik Грузия
Самым распространенным преступлением, совершаемым несовершеннолетними, является воровство 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T19:52+0400
2024-07-02T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 июня 2024 года, составило 252 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 207 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 15 уже отбывали условное наказание. Самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 646 лиц младше 18 лет, из которых 281 стали жертвами семейного насилия, 90 – жертвами сексуальных преступлений, а 87 – жертвами угроз. За пять месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а двое стали жертвами попыток убийства. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сакстат, общество, подростки
грузия, новости, сакстат, общество, подростки
Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Самым распространенным преступлением, совершаемым несовершеннолетними, является воровство
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 июня 2024 года, составило 252 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, из 207 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 15 уже отбывали условное наказание.
Самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются:
воровство (задержано 80% всех несовершеннолетних за 5 месяцев)
Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 646 лиц младше 18 лет, из которых 281 стали жертвами семейного насилия, 90 – жертвами сексуальных преступлений, а 87 – жертвами угроз.
За пять месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а двое стали жертвами попыток убийства.
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.