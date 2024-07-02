https://sputnik-georgia.ru/20240702/nesovershennoletnie-v-gruzii--prestupniki-i-zhertvy-288700929.html

Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

Sputnik Грузия

Самым распространенным преступлением, совершаемым несовершеннолетними, является воровство 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T19:52+0400

2024-07-02T19:52+0400

2024-07-02T19:52+0400

грузия

новости

сакстат

общество

подростки

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/91/248539119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eebaaf61babadf234da36c9acd9cba1c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 июня 2024 года, составило 252 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 207 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 15 уже отбывали условное наказание. Самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 646 лиц младше 18 лет, из которых 281 стали жертвами семейного насилия, 90 – жертвами сексуальных преступлений, а 87 – жертвами угроз. За пять месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а двое стали жертвами попыток убийства. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, сакстат, общество, подростки