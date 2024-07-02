https://sputnik-georgia.ru/20240702/obschestvo-esche-uznaet-o-skhemakh-moshennichestva-liderov-lelo--deputat-gruzinskoy-mechty-288760899.html

Общество еще узнает о мошеннических схемах лидеров "Лело" – депутат "Грузинской мечты"

Общество еще узнает о мошеннических схемах лидеров "Лело" – депутат "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Голландский инвестор, вложивший в ценные бумаги компании Imereti Greenery 400 тысяч долларов, требует возврата денег 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T14:05+0400

2024-07-02T14:05+0400

2024-07-02T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Общественность с течением времени узнает о новых масштабных мошеннических схемах лидеров партии "Лело для Грузии", основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Нацбанк Грузии 13 июня 2024 года на основании жалобы голландского инвестора вынес решение о наличии нарушений в размещении TBC Capital в 2017 году облигаций компании Imereti Greenery на основании жалобы голландского инвестора. В то время Джапаридзе и Хазарадзе были главами Совета директоров компании. Компания Imereti Greenery на момент размещения облигаций находилась на грани банкротства, о чем не проинформировали инвестора. Хазарадзе и Джапаридзе в январе 2021 года были признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере в 2008 году и приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. На данный момент голландский инвестор, вложивший в ценные бумаги 400 тысяч долларов, требует возврата своих денег, так как, по его мнению, TBC Capital не в полной мере предоставил ему информацию о финансовом положении компании, которая занималась тепличными хозяйствами. Кроме того, Хазарадзе и Джапаридзе были одновременно владельцами компании Georgian Fresh Holding, которая является совладельцами Imereti Greenery, что, по мнению адвоката инвестора Георгия Черкезия, вызывает подозрения насчет конфликта интересов. Адвокат не исключил обращения в прокуратуру Грузии.Владельцами Imereti Greenery в 2017 году были Партнерский фонд (46,34%) и Georgian Fresh Holding (53,66%). В свою очередь в Georgian Fresh Holding у Хазарадзе и Джапаридзе были доли по 15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, мамука хазарадзе, tbc bank, национальный банк грузии