https://sputnik-georgia.ru/20240702/prezident-gruzii-nagradit-futbolistov-vernuvshikhsya-s-evro-2024-ordenami-i-medalyami-288782779.html

Президент Грузии наградит футболистов орденами и медалями

Президент Грузии наградит футболистов орденами и медалями

Sputnik Грузия

Награждение футболистов сборной Грузии и членов Федерации футбола стало очередным поводом для конфликта между президентом Грузии и правительством 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T17:29+0400

2024-07-02T17:29+0400

2024-07-02T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградит членов национальной сборной по футболу и представителей Федерации футбола, вернувшихся с чемпионата Европы в Германии, орденами и медалями Чести во время праздничной церемонии на площади Свободы в Тбилиси, сообщили в администрации главы государства. Президент Грузии приняла решение наградить 34 человек Орденом Чести за выход национальной сборной на дебютный чемпионат Европы в Германии, хотя в первоначальном списке, представленном ей премьером Грузии и спикером парламента, было 53 фамилии. По решению Зурабишвили, орден получат все 26 футболистов сборной, но при этом не весь тренерский штаб и личный состав команды. В Федерации футбола заявили, что награду получат либо все, либо никто.Сборная Грузии по футболу вернулась с Евро 2024 утром 2 июля. В Тбилисском международном аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков. Официальная встреча сборной, организованная правительством, состоится 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро 2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыгрла соперика в серии послематчевых пенальти - 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обаграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата команде Испании - 1:4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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