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Сборная Грузии вернулась домой под аплодисменты болельщиков – видео
Сборная Грузии вернулась домой под аплодисменты болельщиков – видео
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу вернулась на родину из Германии с Евро-2024. Болельщики с самого утра собрались на территории тбилисского аэропорта, чтобы встретить... 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T14:04+0400
2024-07-02T14:04+0400
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Все фаны, как и вся Грузия, хотели поблагодарить команду за незабываемые эмоции на Евро-2024. Несмотря на то, что рейс из Германии задержался из-за непогоды, болельщики не покидали зону ожидания. Автобус с футболистами покинул территорию аэропорта под громкие овации.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, футбол, сборная грузии по футболу, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, футбол, сборная грузии по футболу, видео
Сборная Грузии вернулась домой под аплодисменты болельщиков – видео
14:04 02.07.2024 (обновлено: 14:12 02.07.2024)
Сборная Грузии по футболу вернулась на родину из Германии с Евро-2024. Болельщики с самого утра собрались на территории тбилисского аэропорта, чтобы встретить футболистов
Все фаны, как и вся Грузия, хотели поблагодарить команду за незабываемые эмоции на Евро-2024. Несмотря на то, что рейс из Германии задержался из-за непогоды, болельщики не покидали зону ожидания.
Автобус с футболистами покинул территорию аэропорта под громкие овации.