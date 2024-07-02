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Сборная Грузии вернулась домой под аплодисменты болельщиков – видео

Сборная Грузии вернулась домой под аплодисменты болельщиков – видео

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу вернулась на родину из Германии с Евро-2024. Болельщики с самого утра собрались на территории тбилисского аэропорта, чтобы встретить... 02.07.2024, Sputnik Грузия

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Все фаны, как и вся Грузия, хотели поблагодарить команду за незабываемые эмоции на Евро-2024. Несмотря на то, что рейс из Германии задержался из-за непогоды, болельщики не покидали зону ожидания. Автобус с футболистами покинул территорию аэропорта под громкие овации.

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