https://sputnik-georgia.ru/20240702/vladeltsy-starykh-udostovereniy-lichnosti-v-gruzii-smogut-poluchit-pensiyu-v-techenie-mesyatsa-288765176.html

Владельцы старых удостоверений личности в Грузии смогут получить пенсию в течение месяца

Владельцы старых удостоверений личности в Грузии смогут получить пенсию в течение месяца

Sputnik Грузия

Недействительными с 1 июля стали ламинированные удостоверения личности, которые выдавались до 28 июля 2011 года 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T17:05+0400

2024-07-02T17:05+0400

2024-07-02T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Владельцы удостоверений личности старого образца в Грузии, несмотря на истечение срока их действия, в течение месяца смогут получить пенсию и другие социальные выплаты, сказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе. Недействительными с 1 июля стали ламинированные удостоверения личности, которые выдавались до 28 июля 2011 года. С 1 августа 2011 года в Грузии начали выдавать удостоверения личности нового поколения – ID-карты.Сарджвеладзе отметил, что государство приложило большие усилия для того, чтобы все смогли вовремя сменить ламинированные документы на ID-карты. Несмотря на то, что новые удостоверения личности выдавали бесплатно, достаточно большая часть граждан этим не воспользовалась.Министр призвал граждан Грузии, у которых до сих пор старые удостоверения личности, обратиться в Дом юстиции и взять ID-карту, чтобы в дальнейшем не остаться без пенсии и других социальных выплат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, минздрав, дом юстиции, пенсия