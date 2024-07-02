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Владельцы старых удостоверений личности в Грузии смогут получить пенсию в течение месяца
Владельцы старых удостоверений личности в Грузии смогут получить пенсию в течение месяца
Sputnik Грузия
Недействительными с 1 июля стали ламинированные удостоверения личности, которые выдавались до 28 июля 2011 года 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Владельцы удостоверений личности старого образца в Грузии, несмотря на истечение срока их действия, в течение месяца смогут получить пенсию и другие социальные выплаты, сказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе. Недействительными с 1 июля стали ламинированные удостоверения личности, которые выдавались до 28 июля 2011 года. С 1 августа 2011 года в Грузии начали выдавать удостоверения личности нового поколения – ID-карты.Сарджвеладзе отметил, что государство приложило большие усилия для того, чтобы все смогли вовремя сменить ламинированные документы на ID-карты. Несмотря на то, что новые удостоверения личности выдавали бесплатно, достаточно большая часть граждан этим не воспользовалась.Министр призвал граждан Грузии, у которых до сих пор старые удостоверения личности, обратиться в Дом юстиции и взять ID-карту, чтобы в дальнейшем не остаться без пенсии и других социальных выплат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, минздрав, дом юстиции, пенсия
грузия, общество, новости, минздрав, дом юстиции, пенсия
Владельцы старых удостоверений личности в Грузии смогут получить пенсию в течение месяца
Недействительными с 1 июля стали ламинированные удостоверения личности, которые выдавались до 28 июля 2011 года
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Владельцы удостоверений личности старого образца в Грузии, несмотря на истечение срока их действия, в течение месяца смогут получить пенсию и другие социальные выплаты, сказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.
Недействительными с 1 июля стали ламинированные удостоверения личности, которые выдавались до 28 июля 2011 года. С 1 августа 2011 года в Грузии начали выдавать удостоверения личности нового поколения – ID-карты.
"Правительство Грузии приняло решение о том, чтобы в течение месяца не было препятствий для получения этих средств. Хотя это не означает продления срока действия бумажных удостоверений личности", - сказал глава Министерства вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.
Сарджвеладзе отметил, что государство приложило большие усилия для того, чтобы все смогли вовремя сменить ламинированные документы на ID-карты. Несмотря на то, что новые удостоверения личности выдавали бесплатно, достаточно большая часть граждан этим не воспользовалась.
Министр призвал граждан Грузии, у которых до сих пор старые удостоверения личности, обратиться в Дом юстиции и взять ID-карту, чтобы в дальнейшем не остаться без пенсии и других социальных выплат.