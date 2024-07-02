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Военный вертолет разбился на востоке Грузии, погиб пилот – СМИ
Военный вертолет разбился на востоке Грузии, погиб пилот – СМИ
Sputnik Грузия
Официальная информация от Минобороны Грузии на данный момент не поступала 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Военный вертолет потерпел крушение в селе Дисвели района Болниси (регион Квемо Картли), сообщает телеканал "Мтавари Архи".Представитель мэра Болниси Зураб Шаинидзе завил, что погиб один пилот, сообщает "ТВ Пирвели" со ссылкой на информационное агентство "Инфо Рустави". Другие подробности инцидента пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, болниси, квемо картли
происшествия, грузия, новости, болниси, квемо картли

Военный вертолет разбился на востоке Грузии, погиб пилот – СМИ

14:21 02.07.2024 (обновлено: 14:46 02.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerПолицейская лента
Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Официальная информация от Минобороны Грузии на данный момент не поступала
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Военный вертолет потерпел крушение в селе Дисвели района Болниси (регион Квемо Картли), сообщает телеканал "Мтавари Архи".
Представитель мэра Болниси Зураб Шаинидзе завил, что погиб один пилот, сообщает "ТВ Пирвели" со ссылкой на информационное агентство "Инфо Рустави".

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
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