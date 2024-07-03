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Армения готова установить дипотношения с Турцией – глава МИД республики

Армения готова установить дипотношения с Турцией – глава МИД республики

Sputnik Грузия

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары 03.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Армения готова полностью наладить отношения с Турцией и установить с ней дипломатические отношения, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на брифинге в Тбилиси. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией – зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне в ходе телефонных переговоров заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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