https://sputnik-georgia.ru/20240703/deputat-u-ploschadi-svobody-net-shansov-na-uspekh-v-preddverii-vyborov-v-gruzii-288817192.html

Депутат: у "Площади свободы" нет шансов на успех в преддверии выборов в Грузии

Депутат: у "Площади свободы" нет шансов на успех в преддверии выборов в Грузии

Sputnik Грузия

Глава НПО "Центр многопартийной демократии" Леван Цуцкиридзе презентовал новое политическое движение "Площадь свободы" 1 июля 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T19:00+0400

2024-07-03T19:00+0400

2024-07-03T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Политическое движение "Площадь свободы", созданное представителями неправительственных организаций, не имеет перспективы на выборах 26 октября, так как без харизматичных лидеров добиться успеха не получится, заявил лидер парламентской партии "Гирчи – больше свободы" Яго Хвичия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD, Eastern European Centre for Multiparty Democracy) Леван Цуцкиридзе вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния", основал новое политическое движение "Площадь свободы". По мнению депутата, представители НПО непригодны для политики, так как добиться успеха без харизматичных лидеров не удастся.По его словам, НПО пока не дали населению оснований для своего избрания, а поводом их решения являются деньги."НПО до сих пор не дали грузинскому народу оснований быть избираемыми, чтобы принципиально защищать какое-то политическое мнение. В политике перед выборами также вращаются финансы, поэтому неудивительно, что многие люди захотят попробовать свои силы в этом процессе", – сказал Хвичия.По мнению депутата, невозможно создать партию перед выборами и сразу же преодолеть барьер в пять процентов, поэтому причина создания движения "Площадь свободы" вызывает сомнения."Я думаю, что сейчас, когда перед выборами создана политическая партия, невозможно преодолеть пятипроцентный барьер и добиться успеха. Поэтому думаю, что эти люди торгуются с какой-то политической партией ради денег, списка, будущего или чего-то еще", – сказал Хвичия.Хвичия также отметил, что, если бы представители НПО действительно боролись за собственные принципы, они бы раньше заявили о себе на политической арене."Если бы их не заботили деньги и они боролись за принципы, мы бы раньше заметили их активность в политике. Когда это происходит перед выборами, это повод или для денег, или для включения в список, или для будущей перспективы", – сказал депутат.По его словам, на сегодняшний день в Грузии есть три партии, которые способны платить: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии".Выборы в Грузии Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, яго хвичия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, лело для грузии