https://sputnik-georgia.ru/20240703/dozhdi-grad-i-veter-na-fone-zhary--prognoz-sinoptikov-288811740.html

Дожди, град и ветер на фоне жары – прогноз синоптиков

Дожди, град и ветер на фоне жары – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В некоторых регионах страны прогнозируют дождь, а также град и усиление ветра 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T16:50+0400

2024-07-03T16:50+0400

2024-07-03T16:54+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

тбилиси

батуми

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278964787_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e228c28c2533328b9157451191d0a928.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют местами дожди, а также град и усиление ветра на фоне высокой температуры в отдельных регионах Грузии до 7 июля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха повысится до 33-38 градусов 4 июля в Западной Грузии, а 5-6 июля – в Восточной. В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем 4 июля прогреется до 33-35 градусов, а 5-6 июля – до 36-38 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков 4 июля. Днем воздух прогреется до 31-33 градусов тепла. К концу дня 5 июля и 6 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до 27-29 градусов. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди,Самтредиа, Мартвили, Озургети) 4 июля ожидается ясная и жаркая погода. Воздух днем прогреется до 36-38 градусов, а в конце дня 5 июля и 6 июля ожидается местами дождь, температура понизится до 28-30 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 4-5 июля ожидается преимущественно жаркая погода, а 6 июля – дождь. Температура воздуха днем составит 34-36 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 4 июля ожидается ясная погода. С конца дня 5 июля и 6 июля местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. В регионах Шида Картли и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами на фоне высокой температуры. Кроме того, возможен град и усиление ветра. Воздух днем 4 июля прогреется до 33-35 градусов тепла, а 5-6 июля – до 36-38 градусов. В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) на фоне жары ожидается кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Воздух прогреется до 33-35 градусов тепла 4 июля, а 5-6 июля – до 36-38 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) на фоне жары ожидается кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Температура воздуха составит 33-35 градусов тепла. В высокогорных районах восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды