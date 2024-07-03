https://sputnik-georgia.ru/20240703/edinye-natsionalnye-ekzameny-nachalis-v-gruzii-288764403.html

Единые национальные экзамены начались в Грузии

Единые национальные экзамены начались в Грузии

Sputnik Грузия

В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T09:01+0400

2024-07-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы Грузии начались в среду 3 июля в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Завершатся ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. Более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов. В 2024 году экзаменационные центры открылись в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. Подробный график экзаменов: Грузинский язык и литература 3 июля (первая и вторая сессия) 4 июля (первая и вторая сессия) 5 июля (первая сессия) 3 июля (первая сессия) – осетинский язык 4 июля (первая сессия) – абхазский язык Иностранный язык 8 июля (первая и вторая сессия) – английский язык 9 июля (первая и вторая сессия) – английский язык 10 июля (первая сессия) – английский язык 10 июля (вторая сессия) – русский язык 10 июля (вторая сессия) – немецкий язык 10 июля (вторая сессия) – французский язык Общие навыки (на армянском языке) 11 июля (вторая сессия) Общие навыки (на азербайджанском языке) 11 июля (вторая сессия) Математика 12 июля (первая сессия) История 15 июля (первая сессия) 16 июля (первая сессия) Химия 16 июля (вторая сессия) Изобразительное и прикладное искусство 18 июля (первая сессия) Биология 19 июля (вторая сессия) Гражданское образование 23 июля (вторая сессия) География 24 июля (первая сессия) Литература 25 июля (первая сессия) Физика 26 июля (первая сессия) На днях Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II благословил абитуриентов, которые готовятся к сдаче вступительных экзаменов. Правила проведения ЕНЭ Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, единые национальные экзамены, образование в грузии