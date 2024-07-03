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Футболистов сборной Грузии наградили орденами Чести – видео
Футболистов сборной Грузии наградили орденами Чести – видео
Sputnik Грузия
Торжественная церемония награждения футболистов сборной Грузии состоялась в центре Тбилиси на площади Свободы, где собрались тысячи жителей, которые болели за... 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T17:21+0400
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Президент страны вручила футболистам ордена Чести за вклад в развитие спорта в Грузии. Саломе Зурабишвили прибыла на мероприятие, хотя ее участие заранее не планировалось.Со сцены к жителям страны обратился и премьер Ираклий Кобахидзе, отметив успехи членов грузинской команды, показавших высокое мастерство и уровень игры мирового класса. Церемония завершилась праздничным фейерверком.
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Футболистов сборной Грузии наградили орденами Чести – видео
17:21 03.07.2024 (обновлено: 17:41 03.07.2024)
Торжественная церемония награждения футболистов сборной Грузии состоялась в центре Тбилиси на площади Свободы, где собрались тысячи жителей, которые болели за свою команду, впервые в истории попавшую на чемпионат Европы
Президент страны вручила футболистам ордена Чести за вклад в развитие спорта в Грузии. Саломе Зурабишвили прибыла на мероприятие, хотя ее участие заранее не планировалось.
Со сцены к жителям страны обратился и премьер Ираклий Кобахидзе, отметив успехи членов грузинской команды, показавших высокое мастерство и уровень игры мирового класса. Церемония завершилась праздничным фейерверком.