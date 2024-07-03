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Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II
Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II
Sputnik Грузия
Католикос-Патриарх всея Грузии пожелал всем единства и других важных для страны побед 03.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на чемпионате Европы достойно представила страну миру, что принесло большую радость грузинскому народу, сказано в поздравлении Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд – Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои. Глава ГПЦ поздравил не только жителей Грузии, но соотечественников, проживающих за рубежом,Католикос-Патриарх всея Грузии благословил футболистов и пожелал всем единства и других побед, очень важных для страны. Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили на родине с почестями во вторник, 2 июля. Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, спорт, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II
13:15 03.07.2024 (обновлено: 13:19 03.07.2024)
Католикос-Патриарх всея Грузии пожелал всем единства и других важных для страны побед
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на чемпионате Европы достойно представила страну миру, что принесло большую радость грузинскому народу, сказано в поздравлении Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.
Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд – Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои.
"Этот факт, можно сказать, охватил всю страну и даровал народу особую радость, в первую очередь потому, что Грузия достойно была представлена миру и представители разных стран уважительно настроились", - сказано в поздравлении Католикос-Патриарха.
Глава ГПЦ поздравил не только жителей Грузии, но соотечественников, проживающих за рубежом,
"Сердечно поздравляем национальную сборную Грузии по футболу, тренеров, всю Грузию и наших соотечественников за рубежом с достойным выступлением от имени нашей страны на чемпионате Европы", - сказано в письме.
Католикос-Патриарх всея Грузии благословил футболистов и пожелал всем единства и других побед, очень важных для страны.
Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили на родине с почестями во вторник, 2 июля.
Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной.