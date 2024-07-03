https://sputnik-georgia.ru/20240703/gruziya-dostoyno-predstala-na-chempionate-evropy-po-futbolu--iliya-ii-288804272.html

Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II

Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II

Sputnik Грузия

Католикос-Патриарх всея Грузии пожелал всем единства и других важных для страны побед 03.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на чемпионате Европы достойно представила страну миру, что принесло большую радость грузинскому народу, сказано в поздравлении Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд – Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои. Глава ГПЦ поздравил не только жителей Грузии, но соотечественников, проживающих за рубежом,Католикос-Патриарх всея Грузии благословил футболистов и пожелал всем единства и других побед, очень важных для страны. Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили на родине с почестями во вторник, 2 июля. Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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