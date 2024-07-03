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https://sputnik-georgia.ru/20240703/gruziya-tretiy-god-ne-mozhet-prodat-chast-sanatoriev-na-kurorte-tskhaltubo-288786904.html
Грузия третий год не может продать часть санаториев на курорте Цхалтубо
Грузия третий год не может продать часть санаториев на курорте Цхалтубо
Sputnik Грузия
Проект "Новая жизнь Цхалтубо" предусматривает создание уникального современного спа-курорта в городе, развитие медицинского туризма, разнообразие туристических... 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T10:52+0400
2024-07-03T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Очередные аукционы по продаже санаториев "Ркинигзели" и "Имерети", объявленные Национальным агентством государственного имущества Минэкономики Грузии, сорвались из-за отсутствия покупателей. Государство объявляет аукционы на продажу санаториев на курорте Цхалтубо с августа 2022 года. К этому времени удалось продать шесть из 14 выставляемых на аукцион санаториев на сумму 31, 2 миллиона лари – "Тбилиси", "Иверия", "Медея", "Ушишроеба", "Самгурали" и "Цхалтубо", три из которых были проданы в 2022 году, а три – в 2023. Главным условием аукциона на приобретение санатория "Ркинигзели" была инвестиция в размере 9,3 миллионов лари на строительство гостиницы на 120 номеров с ресторанами и конференц-залом в течении 55 месяцев с возможным демонтажем здания, на что требовалось дополнительное разрешение. Условием же продажи санатория "Имерети" была инвестиция в размере 9,4 миллионов лари на строительство гостиницы, рассчитанной на 80 номеров в течение 60 месяцев с с возможным демонтажем здания, на что требовалось дополнительное разрешение. Проект "Новая жизнь Цхалтубо" предусматривает создание уникального современного спа-курорта в городе, развитие медицинского туризма, разнообразие туристических предложений, ремонт центра города и публичного пространства, создание городского пространства центра города. Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервных систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, национальное агентство государственного имущества, цхалтубо, имерети
грузия, туризм, новости, национальное агентство государственного имущества, цхалтубо, имерети

Грузия третий год не может продать часть санаториев на курорте Цхалтубо

10:52 03.07.2024
© Agency of State PropertyСанаторий "Имерети" в Цхалтубо
Санаторий Имерети в Цхалтубо - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
© Agency of State Property
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Проект "Новая жизнь Цхалтубо" предусматривает создание уникального современного спа-курорта в городе, развитие медицинского туризма, разнообразие туристических предложений
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Очередные аукционы по продаже санаториев "Ркинигзели" и "Имерети", объявленные Национальным агентством государственного имущества Минэкономики Грузии, сорвались из-за отсутствия покупателей.
Государство объявляет аукционы на продажу санаториев на курорте Цхалтубо с августа 2022 года. К этому времени удалось продать шесть из 14 выставляемых на аукцион санаториев на сумму 31, 2 миллиона лари – "Тбилиси", "Иверия", "Медея", "Ушишроеба", "Самгурали" и "Цхалтубо", три из которых были проданы в 2022 году, а три – в 2023.

На этот раз на аукцион, стартовавший 7 июня, Национальное агентство государственного имущества вынесло два санатория – "Ркинигзели" площадью 33 тысячи квадратных метра стоимостью 5,1 миллион лари и "Имерети" площадью 41,2 тысячи квадратных метра стоимостью 3,1 миллиона лари.

Главным условием аукциона на приобретение санатория "Ркинигзели" была инвестиция в размере 9,3 миллионов лари на строительство гостиницы на 120 номеров с ресторанами и конференц-залом в течении 55 месяцев с возможным демонтажем здания, на что требовалось дополнительное разрешение.
Условием же продажи санатория "Имерети" была инвестиция в размере 9,4 миллионов лари на строительство гостиницы, рассчитанной на 80 номеров в течение 60 месяцев с с возможным демонтажем здания, на что требовалось дополнительное разрешение.
План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари.
Проект "Новая жизнь Цхалтубо" предусматривает создание уникального современного спа-курорта в городе, развитие медицинского туризма, разнообразие туристических предложений, ремонт центра города и публичного пространства, создание городского пространства центра города.
Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервных систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.
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