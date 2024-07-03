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Инфляция в Грузии выросла в июне – новая статистика
Инфляция в Грузии выросла в июне – новая статистика
Sputnik Грузия
Больше всего цены выросли в сферах транспорта, гостиниц и ресторанов, образования, а также на алкогольную и табачную продукцию 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T15:10+0400
2024-07-03T15:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2024 года к июню 2023 года) в Грузии составила 2,2% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составляла 2,0%. Больше всего цены выросли в сферах транспорта (11,0%), гостиниц и ресторанов (7,5%), образования (3,8%), а также на алкогольную и табачную продукцию (3,4%). Цены снизились на одежду и обувь (3,8%), мебель (3,3%), а также на отдых и развлечения (0,7%). В июне 2024 года по сравнению с маем уровень инфляции составил 0,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, сакстат, инфляция
грузия, экономика, новости, тбилиси, сакстат, инфляция
Инфляция в Грузии выросла в июне – новая статистика
Больше всего цены выросли в сферах транспорта, гостиниц и ресторанов, образования, а также на алкогольную и табачную продукцию
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2024 года к июню 2023 года) в Грузии составила 2,2% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составляла 2,0%.
Больше всего цены выросли в сферах транспорта (11,0%), гостиниц и ресторанов (7,5%), образования (3,8%), а также на алкогольную и табачную продукцию (3,4%). Цены снизились на одежду и обувь (3,8%), мебель (3,3%), а также на отдых и развлечения (0,7%).
В июне 2024 года по сравнению с маем уровень инфляции составил 0,5%.