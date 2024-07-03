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Ищенко: зачем Украина стягивает войска к белорусской границе?
Ищенко: зачем Украина стягивает войска к белорусской границе?
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T16:07+0400
2024-07-03T16:07+0400
2024-07-03T16:07+0400
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У ВСУ нет ресурсов для открытия второго фронта на границе с Беларусью, но Украина может попытаться устроить провокации малыми силами. Таким мнением в интервью “Sputnik на русском” поделился политолог Ростислав Ищенко. О том, каких действий можно ждать от Киева на этом направлении, а также о многом другом, смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, беларусь, киев, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, беларусь, киев, видео
Ищенко: зачем Украина стягивает войска к белорусской границе?
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
У ВСУ нет ресурсов для открытия второго фронта на границе с Беларусью, но Украина может попытаться устроить провокации малыми силами.
Таким мнением в интервью “Sputnik на русском” поделился политолог Ростислав Ищенко.
О том, каких действий можно ждать от Киева на этом направлении, а также о многом другом, смотрите в видео.