https://sputnik-georgia.ru/20240703/ischenko-zachem-ukraina-styagivaet-voyska-k-belorusskoy-granitse-288808214.html

Ищенко: зачем Украина стягивает войска к белорусской границе?

Ищенко: зачем Украина стягивает войска к белорусской границе?

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 03.07.2024, Sputnik Грузия

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У ВСУ нет ресурсов для открытия второго фронта на границе с Беларусью, но Украина может попытаться устроить провокации малыми силами. Таким мнением в интервью “Sputnik на русском” поделился политолог Ростислав Ищенко. О том, каких действий можно ждать от Киева на этом направлении, а также о многом другом, смотрите в видео.

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