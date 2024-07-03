https://sputnik-georgia.ru/20240703/krushenie-voennogo-samoleta-v-gruzii---obnaruzhen-chernyy-yaschik-288803877.html

Крушение военного самолета в Грузии – обнаружен черный ящик

Крушение военного самолета в Грузии – обнаружен черный ящик

Sputnik Грузия

По предварительным данным, самолет Су-25 был полностью проверен до вылета в соответствии с требованиями технической документации 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T12:09+0400

2024-07-03T12:09+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Черный ящик был обнаружен на месте крушения штурмовика Су-25 в Болнисском районе (регион Квемо Картли), говорится в заявлении Министерства обороны Грузии. Самолет Су-25, принадлежащий министерству обороны Грузии, потерпел крушение 2 июля во время одного из плановых военных учений, в которые был включен авиационный компонент. В результате трагически погиб пилот авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили. По данным Минобороны, после инцидента всю ночь проводились следственные мероприятия на территории площадью несколько гектаров. Предварительное изучение показало, что летательный аппарат был полностью проверен до вылета в соответствии с требованиями технической документации. Также была проведена предполетная подготовка и соблюдены все предусмотренные регламентом процедуры.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил управления или эксплуатации летательных аппаратов". Расследование под надзором Генпрокуратуры Грузии ведет Военная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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