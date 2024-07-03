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Матч по регби Грузия vs Фиджи в Батуми – ГЖД назначила дополнительные рейсы
Матч по регби Грузия vs Фиджи в Батуми – ГЖД назначила дополнительные рейсы
Sputnik Грузия
Игра состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила два дополнительных рейса в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси 4 и 5 июля в связи с тест-матчем из серии World Rugby между сборными Грузии и Фиджи, который состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми, сообщается на странице компании в соцсети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Билеты можно купить на сайте компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги. Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершилась вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12. Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля борджгалоснеби сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии. Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, фиджи, батуми, регби, сборная грузии по регби
грузия, новости, тбилиси, фиджи, батуми, регби, сборная грузии по регби
Матч по регби Грузия vs Фиджи в Батуми – ГЖД назначила дополнительные рейсы
12:50 03.07.2024 (обновлено: 13:16 03.07.2024)
Игра состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила два дополнительных рейса в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси 4 и 5 июля в связи с тест-матчем из серии World Rugby между сборными Грузии и Фиджи, который состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми, сообщается на странице компании в соцсети.
Согласно расписанию, 4-5 июля из Тбилиси поезд отправится в 08:40 по местному времени и прибудет в Батуми в 14:43. Из Батуми поезд тронется в 00:01 и прибудет в Тбилиси в 05:05.
Билеты можно купить на сайте компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.
Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершилась вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12.
Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля борджгалоснеби сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии.
Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.