Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240703/match-po-regbi-gruziya-vs-fidzhi-v-batumi--gzhd-naznachila-dopolnitelnye-reysy-288804420.html
Матч по регби Грузия vs Фиджи в Батуми – ГЖД назначила дополнительные рейсы
Матч по регби Грузия vs Фиджи в Батуми – ГЖД назначила дополнительные рейсы
Sputnik Грузия
Игра состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T12:50+0400
2024-07-03T13:16+0400
грузия
новости
тбилиси
фиджи
батуми
регби
сборная грузии по регби
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/01/282826046_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_00e0e7ab598081b602526b84f5278be0.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила два дополнительных рейса в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси 4 и 5 июля в связи с тест-матчем из серии World Rugby между сборными Грузии и Фиджи, который состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми, сообщается на странице компании в соцсети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;Билеты можно купить на сайте компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги. Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершилась вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12. Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля борджгалоснеби сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии. Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
фиджи
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/01/282826046_180:0:1716:1152_1920x0_80_0_0_c72722b9dcdc3d563e84688bcdb1cde2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, фиджи, батуми, регби, сборная грузии по регби
грузия, новости, тбилиси, фиджи, батуми, регби, сборная грузии по регби

Матч по регби Грузия vs Фиджи в Батуми – ГЖД назначила дополнительные рейсы

12:50 03.07.2024 (обновлено: 13:16 03.07.2024)
© Georgian RugbyСборные Грузии и Фиджи по регби
Сборные Грузии и Фиджи по регби - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
© Georgian Rugby
Подписаться
Игра состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила два дополнительных рейса в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси 4 и 5 июля в связи с тест-матчем из серии World Rugby между сборными Грузии и Фиджи, который состоится 5 июля на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми, сообщается на странице компании в соцсети.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>
Согласно расписанию, 4-5 июля из Тбилиси поезд отправится в 08:40 по местному времени и прибудет в Батуми в 14:43. Из Батуми поезд тронется в 00:01 и прибудет в Тбилиси в 05:05.
Билеты можно купить на сайте компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.
Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершилась вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12.
Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля борджгалоснеби сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии.
Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0