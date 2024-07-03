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Министр обратился к абитуриентам в день начала ЕНЭ в Грузии
Министр обратился к абитуриентам в день начала ЕНЭ в Грузии
Sputnik Грузия
Единые национальные экзамены начались сегодня с экзамена по грузинскому языку и литературе 03.07.2024, Sputnik Грузия
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2024-07-03T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари пожелал абитуриентам по итогам Единых национальных экзаменов поступить в желаемые ими вузы, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы Грузии начались в среду, 3 июля, в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе. Завершатся ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. Глава ведомства отметил, что министерство образования активно готовилось к этому дню весь год, и экзаменационные центры полностью подготовлены к сдаче экзаменов: все помещения оснащены необходимым оборудованием, имеется система охлаждения, в центрах обеспечивается спокойная и безопасная среда, где каждый абитуриент имеет максимальную возможность проявить свои знания и навыки. Экзаменационные центры открылись в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. "Это особенно эмоциональный день для абитуриентов и родителей. Я хотел бы посоветовать им не волноваться, так как мы все заботимся о создании для молодежи подходящей среды и условий. Еще раз желаю успехов нашему следующему поколению на этом важнейшем этапе", – сказал Амилахвари. По информации Национального центра экзаменов и оценок, на экзамен по грузинскому языку и литературе явилось более 93% зарегистрированных абитуриентов. Среди опоздавших на первую экзаменационную сессию всего один человек. Правила проведения ЕНЭДля того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, поти, георгий амилахвари, енэ, единые национальные экзамены
грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, поти, георгий амилахвари, енэ, единые национальные экзамены

Министр обратился к абитуриентам в день начала ЕНЭ в Грузии

16:00 03.07.2024 (обновлено: 16:07 03.07.2024)
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ
Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари на встрече с учителями школ - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Единые национальные экзамены начались сегодня с экзамена по грузинскому языку и литературе
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари пожелал абитуриентам по итогам Единых национальных экзаменов поступить в желаемые ими вузы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы Грузии начались в среду, 3 июля, в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе. Завершатся ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов.

"Сегодня мы начали Единые национальные экзамены в стране с экзамена по грузинскому языку и литературе. В первую очередь желаю успехов каждому экзаменуемому и всей команде Национального центра экзаменов и оценок", – заявил Амилахвари.

Глава ведомства отметил, что министерство образования активно готовилось к этому дню весь год, и экзаменационные центры полностью подготовлены к сдаче экзаменов: все помещения оснащены необходимым оборудованием, имеется система охлаждения, в центрах обеспечивается спокойная и безопасная среда, где каждый абитуриент имеет максимальную возможность проявить свои знания и навыки.
"В этом году в масштабах Грузии в 12 городах открылось 24 экзаменационных центра, которые примут более 47 тысяч абитуриентов", – сказал Амилахвари.
Экзаменационные центры открылись в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури.
"Это особенно эмоциональный день для абитуриентов и родителей. Я хотел бы посоветовать им не волноваться, так как мы все заботимся о создании для молодежи подходящей среды и условий. Еще раз желаю успехов нашему следующему поколению на этом важнейшем этапе", – сказал Амилахвари.
По информации Национального центра экзаменов и оценок, на экзамен по грузинскому языку и литературе явилось более 93% зарегистрированных абитуриентов. Среди опоздавших на первую экзаменационную сессию всего один человек.

Правила проведения ЕНЭ

Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.
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