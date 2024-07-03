https://sputnik-georgia.ru/20240703/prezident-nagradila-igrokov-sbornoy-gruzii-po-futbolu-ordenami-chesti-288800327.html

Президент наградила игроков сборной Грузии по футболу орденами Чести

Президент наградила игроков сборной Грузии по футболу орденами Чести

Sputnik Грузия

Государственные награды получили все 53 кандидата, представленные премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили 03.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила членов национальной сборной по футболу, тренерский штаб и представителей Федерации футбола орденами и медалями Чести за выход на чемпионат Европы по футболу.Награждение прошло на площади Свободы, на организованной правительством торжественной встрече футболистов, вернувшихся с чемпионата Европы в Германии. Государственные награды получили все 53 кандидата, представленные премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, футболисты сотворили настоящее чудо, за которым стоит большой труд и самоотверженность. Сборная Грузии по футболу вернулась с Евро-2024 утром 2 июля. В Тбилисском международном аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков. Официальная встреча сборной, организованная правительством, состоится 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , политика, футбол, сборная грузии по футболу